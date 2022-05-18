逛百貨喝咖啡無痛刷出高回饋！玉山數位e卡最高享10％現金回饋

▲想維持精緻生活，但又怕被冠上愛亂花錢的印象，玉山銀行推出的「玉山數位e卡」消費最高可享10%現金回饋，不僅幫民眾守住荷包，更守護質感好日子。（圖／ETToday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

一早穿著全新運動衣褲去上瑜伽課，中午跟好閨蜜打卡百貨公司美食餐廳，逛街刷卡購入時髦衣服鞋包，藥妝店買爆最夯美妝品，逛到腿痠就喝杯咖啡休息一下，最後帶著滿滿戰利品騎上Wemo回家，料理有機食材與家人一同享用豐盛健康的晚餐。一般小資族如你我，想天天擁有這樣幸福又充實的日子沒有想像中困難，懂得使用「玉山數位e卡」，不僅是純虛擬數位卡不佔錢包空間，還能在日常消費多元通路享高回饋，在萬物喊漲的年代，聰明地幫小資族把撒出去的錢一點一滴地回收到荷包裡。

▲玉山銀行推出虛擬數位卡「玉山數位e卡」，無實體信用卡，綁卡後能直接以手機支付相當方便，是未來的消費趨勢。

都已經2022了，實現高質感生活你可以有更聰明的做法，像是使用信用卡付款，不光能把錢變成喜歡的樣子，還能賺回饋金！但是，信用卡千百張，想到要比卡就頭痛，其實日常消費最大宗的不外乎是，佈置溫馨小窩的家俱家飾、愜意下午茶必備的香濃咖啡、餵飽家人寵物的健康美食、寵愛自己的時尚衣服鞋包和美妝品等，玉山銀行懂大家想要的生活，因此推出「玉山數位e卡」，分「輕時尚版」、「寵生活版」兩種版本，國內外一般消費就享0.5%現金回饋，回饋金額無上限，指定通路消費最高還可以回饋到10%，直接折抵次期帳單。而且還讓人一秒跟上時代，純虛擬數位卡只需綁定各行動支付和玉山Wallet，不必再隨身攜帶實體卡片，核卡不用等卡片寄送，收到簡訊就能至玉山Wallet綁卡、查卡號！享優惠0時差。姐妹們終於可以拿出被眾人嘲笑裝不了東西的時尚小廢包，今後消費只要一支手機就能一指輕鬆搞定，除了方便之外，還多了一個環保愛地球的智慧公民身分。

▲「玉山數位e卡」，收到核卡簡訊後就能至玉山Wallet綁卡、查卡號，指定通路消費最高還回饋10%，享優惠0時差。

美妝藥妝3%回饋，彷彿像到日本掃貨不手軟

「玉山數位e卡－輕時尚版」特別適合那些懂得犒賞自己的愛美女孩們，變身水水必備日系保養彩妝品，不去日本也能輕鬆優惠買，使用「玉山數位e卡－輕時尚版」在日系藥妝店，例如唐吉軻德、松本清、Tomod’s、日藥本舖、屈臣氏（含線上購物）、寶雅（含寶雅 Pay）、康是美（含線上購物）的獨立門店（開立該店發票）挖寶，刷卡消費即享最高3%現金回饋。

▲在藥妝店使用「玉山數位e卡－輕時尚版」消費最高回饋3%，一掃不能去日本爆買的抑鬱。

百貨通路同享3%回饋，刷卡精品買越多省越多

平時逛百貨公司，高貴價格總是讓你好猶豫捨不得下手嗎？刷「玉山數位e卡－輕時尚版」，指定百貨pay最高3%現金回饋，包含新光三越、101、環球購物中心、微風廣場、京站、誠品以及遠東百貨都能使用；，精品服飾鞋包和美妝保養品等於買越多優惠越多 ，，下次又被問錢都花去哪裡了，理直氣壯大方分享「錢錢都換成喜歡的東西啦～而且還自動回到我的錢包囉！」再也不怕買到想剁手。

▲女友想要的，男友只要秀出「玉山數位e卡－輕時尚版」通通搞定，指定百貨消費最高可享3%回饋。

生活通路5%回饋，咖啡控、居家布置達人必備

精緻質感生活的組成裡也包含自己努力營造的日常小確幸，上班日喝咖啡提神，也送一杯給同事加油打氣；買漂亮杯子就連喝水都有儀式感，擺上畫作讓家瞬間氛圍升級；入手運動衣物裝備，揪家人一起樂活等，好處只要刷「玉山數位e卡－寵生活版」，包含cama（含官網線上購物、cama pay）、路易莎、星巴克（含線上儲值），以及IKEA（含線上購物）、特力屋、HOLA、迪卡儂（含線上購物）、全盈+Pay等通路，都能享有最高5%現金回饋。

▲喝杯咖啡和另一半度過愉快時光好幸福，結帳刷「玉山數位e卡－寵生活版」還能享最高5%回饋，幸福加倍。

寵物用品5%現金回饋，飼料玩具都給牠最好的

別忘了總是默默守護、給予溫暖陪伴的寵物們，幫家中毛孩添購最愛的零食、魚缸換上新裝飾等，回報牠們給你的無私愛意還能拿回饋！使用「玉山數位e卡－寵生活版」消費即享最高5%現金回饋，包含東森寵物雲（含線上購物）、魚中魚、寵物公園等人氣通路都在優惠名單上，超划算的「玉山數位e卡－寵生活版」刷卡優惠，輕鬆滿足所有對於生活的美好想像。

▲寵愛毛孩也能拿回饋。持「玉山數位e卡－寵生活版」於寵物百貨消費，最高可享5%現金回饋。

綠色消費最高10%回饋，從交通、飲食守護地球

光是顧著買買買那可稱不上是有在「好好生活」，必須在滿足自身需求的同時，還能為環境盡一份心力，才是真正的消費高手！平時交通方式可透過大眾運輸、共享機車、自行車、電動汽車等，一起努力減碳排放；購買支持地球永續發展的綠色店家產品，如此一來基本的日常飲食也可以實踐愛地球的心意，「玉山數位e卡」力挺這份行動，指定通路消費享最高10%現金回饋，包括網路消費Youbike2.0、GoShare、WeMo、Gogoro 電池資費、特斯拉、歐萊德、iRent；里仁、棉花田、聖德科斯、主婦聯盟（網路消費+實體消費）以及捷安特（實體消費），消費者幫地球節省資源，玉山銀行幫你省荷包，雙贏消費就是時代趨勢。

▲「玉山數位e卡」陪伴消費者一起綠色消費愛地球，刷卡支付共享機車費用，最高可享10%回饋。

新戶享報稅現金回饋，推坑辦卡再拿外送即享券

這麼好康的卡片立刻申辦還能享有報稅優惠，新戶申辦並使用「玉山數位e卡」繳納綜所稅，不限稅款金額就送500元全家購物金，還享0.2%現金回饋（上限2,000元）！能展現時尚品味、寵愛生活的神卡只有獨樂樂自己用太可惜，當然要跟好朋友分享，自5/17至2022/7/31期間，成功推薦「新戶」申辦「玉山數位e卡」正卡，推薦戶數達指定門檻且被推薦人於核卡後30天內新增任一筆一般消費不限金額，推薦人即可獲得最高2,000元「foodpanda 即享券」，推越多人入坑拿越多張，大家再相聚外送分享美食，吃喝玩樂生活「玉山數位e卡」全包，透過環保方便又俐落的支付方式，陪伴懂得享受生活的人們、幫大家減輕錢包負擔，在質感歡樂生活當中，離財富自由再更近一步。

▲成為「玉山數位e卡」推薦人，即可獲得最高2,000元「foodpanda 即享券」。

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