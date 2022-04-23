清冠1號治療預防Omicron有效　中醫師評估小朋友也能服用

▲竹山秀傳醫院醫師介紹可有效治療預防Omicron症狀的中藥「清冠1號」（下同）。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

COVID-19疫情延燒，單日本土確診人數屢創新高，匡列人數也持續增加；竹山秀傳醫院指出，目前Omicron常見的症狀跟感冒症狀大部分無法區分，但據研究，使用中藥「清冠1號」就能緩解不適症狀，非確診者、兒童也可調整劑量預防用。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，COVID-19最初多以下呼吸道症狀為主，其中「嗅味覺喪失」、「發燒」、「咳嗽」是主要判斷準則；病毒變異後的Omicron則傳染力強，9成9以上確診者皆為「喉嚨痛」、「咳嗽」與「流鼻水」等輕症，常被誤為是小感冒，在家休養即可度過難關，但若自覺症狀加劇，仍須求醫治療，而醫師也會視症狀，協助病人進行快篩，確認是否感染Omicron。

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竹山秀傳醫院中醫部主任楊惠勝指出，2年前研發的中藥「清冠1號」藥方主要為魚腥草、北板藍根、黃芩、栝樓實、荊芥、桑葉、薄荷、厚朴、防風、炙甘草等10種藥材，主要針對肺部治療，專攻輕症患者發燒發炎、去濕熱為主，因此針對感染新冠病毒所產生的不適症狀，治療並減緩效果不錯；衛福部國家中醫藥研究所也證實，此藥方有助於阻止病毒入侵細胞並在細胞內複製、減少肺部破壞及降低肺纖維化發展，且能減少重症、後遺症發生。

楊惠勝提醒，清冠一號的預防使用，對於可能有接觸確診、居隔者、或於高風險處工作者都非常適合，但仍需由中醫師評估後，依身體狀況提早使用，預防發病，兒童也須由中醫師依其體重及身體狀況調整服用劑量；目前清冠一號藥方有濃縮中藥粉劑方便使用，民眾可向竹山秀傳醫院中醫部諮詢後，由中醫師診斷開立處方，千萬不要自行抓藥或網路購買服用。