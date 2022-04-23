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首座東西向國道休息站動工　「東草屯」預計2024年7月竣工

▲國道六號東草屯休息站開工，預計2024年7月完工（下同）。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

▲國道六號東草屯休息站開工，預計2024年7月完工（下同）。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

東西向的國道六號目前沒有休息站，卻是民眾前往國旅勝地埔里、日月潭必經要道，一到假日更是車水馬龍，經交通部數年來核准計畫、通過環評並發包後，國內首座東西向國道上的「東草屯休息站」在22日終於動工興建，預計2024年7月竣工，未來可望提升國道六號服務品質，也活絡草屯地區的觀光與農產行銷。

前立委蔡培慧表示，有感於國內旅遊興盛，但國道六號東西向沿線缺乏休息站，在立委任內經不斷爭取後，終於能在昨天舉辦開工典禮；她特別重視當地自然景觀九九峰與施工中的鳥嘴潭人工湖的結合，希望帶動草屯、中寮在地農產推廣，爾後擔任行政院中辦執行長期間也密切與國道高工局持續討論。

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▲國道六號東草屯休息站今開工，預計2024年7月完工。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

▲國道六號東草屯休息站今開工，預計2024年7月完工。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

交通部高速公路局趙興華局長表示，該休息站是第一座東西向國道休息站，主體建築提供地方販售農特產品，藉此行銷南投優良農特產品，亦有提供遊客飲食服務，藉由綠建築設計，營造一個悠閒行旅的舒適休憩環境。

本工程計畫總經費約4.5億元，整體工期約27個月，預計2024年7月竣工啟用，將可停137部汽車，一小時預估可停到800部汽車，另設男女廁所共68間。

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