看阿妹演唱會確診害停課...國小師稱「早知道早點確診有錢領」挨批請辭

▲南投一國小代課老師參加阿妹演唱會確診，傳染給11歲女學生，使得全校停課。（示意圖／南投縣政府提供）

文／中央社

竹山鎮桶頭國小一名代理教師曾去歌手張惠妹演唱會確診COVID-19，且教師的女學生也確診，全校停課，但這名教師卻直播說「早知道早點確診」引發網友痛批，這名教師今天請辭。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，竹山鎮桶頭國小一名男教師曾去歌手張惠妹演唱會且身體不適，檢驗確診，因戶籍在雲林縣，歸屬雲林個案，由於教師的11歲女學生也確診，全校21日至30日停課；另外，這名教師遭家長指控上課咳嗽卻未戴口罩。

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這名教師隔離治療期間，卻透過個人影音頻道直播笑著說，薪水照領，學校會請代課，縣府會付代課費，好像不用扣錢，「為什麼不早一點確診，都來這裡住就好啦」，且聽說雲林縣長張麗善還會發慰問金，「有這種好事嗎，早知道早點確診就好了」。

▲南投師開直播笑稱隔離還有薪水拿，「早知道早點確診」。（圖／民眾提供）

這段影片引起居民炮轟，一名疑似親友留言說「還好沒回高雄，不然阿公和曾爸、曾媽會被你害死，你在爽，拖累別人，你的良心過得去嗎，我一直告訴你，有人確診，不要去，偏偏要去，連我也被拖累」；另有網友批評，為人師表竟講出這種話，把疫情帶回傳染。

南投縣政府教育處副處長王淑玲接受媒體聯訪說，這名教師行為確實不妥，將由學校召開考核會了解詳情及議處，因為個案是代理教師，若有相關不當行為經調查確定，最重可解聘；身為教育人，在學校面對眾多師生，群聚風險較高，呼籲教師加強防疫，更有警覺性。

這名染疫教師被炮轟後，再錄製影片向學校、家長、學生直說非常抱歉，他因為去台北看演唱會而確診，傳染給學生，希望可以得到原諒；桶頭國小校長王業說，獲知影片內容非常震驚、遺憾，這名教師任期至今年7月31日，但今天已口頭請辭，正撰寫辭呈。