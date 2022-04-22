超高清夜景4K錄影　OPPO Find X5 Pro預購開跑

▲OPPO Find X5 Pro今日起開放預購。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

OPPO今日在台舉辦新機Find X5 Pro新機發表會，即日起開始預購，4月29日起於指定平台開始開賣，此次的旗艦機款配備高通S系列8 Gen 1處理器，支援80W的急速充電，新機也主打攝影功能，支援4K超清晰錄影功能。本次售價為33990元。

OPPO台灣總經理施晃嘉表示，展望今年的智慧型手機市場，慢慢會回歸常態，市場一定會回溫，台灣的消費者在中高階市場有所提升，Reno 7系列上市就有好成績，預期今年OPPO成績會有一定的提升。

希望作為探索未來科技代表，可以給消費者更多選擇，這次各位可以看到陶瓷一體成形的未來感，加強AI運算地功號，創造4K超清晰夜景攝影，每一個燭光時刻更有層次的讓校費者捕捉。跟哈蘇合作，紀錄生活中每個體驗，偉如登入月球般隆重。

在產品介紹開始前，產品經理 Martin Lin 在暗房布景中拍攝低光源下的星空布景，在低光源下仍可以看清楚星球布景與巴斯光年的臉部特徵，也就宣告了此次Find X5 Pro的功能主軸。

「協助每個使用者捕捉每個瞬間的美好。」Martin Lin 表示，在手機的領域中，夜間錄影移植是一個難以解決的問題，現有的科技無法妥善的改善，因此OPPO才決定開發屬於自己的晶片。

這次OPPO自研的 MariSilicon X 自研影像NPU 晶片，具備目前最強大的圖像處理性能，保留更多色彩與細節，與上代相較，夜景影片解析度大幅增加4倍，可以駕馭夜拍與逆光的拍攝環境。

而在硬體上，搭載SONY感光元件，廣角鏡頭玻璃取代最外層塑膠，提升整體色彩準確度，加入五軸光學防手震。並且具備5000mAh的大電量，提高手機的續航力。具備6.7吋曲面螢幕。

OPPO表示，此次推出黑白兩色可選擇，即日起開始預購，預購會贈送巴斯光年授權禮盒，外加50W無限閃充充電器。