媽帶懷孕女兒產檢　口誤住院要做「CPR」？醫忍笑糾正下秒糗了

▲出入醫院須有PCR檢測陰性證明。（資料圖，與本文無關／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

為防疫情擴散，全國醫院除例外情形禁止探病，符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，台大婦產科醫師施景中昨（21）日提到，有病人家屬詢問陪同住院是否需檢測，口誤說成「CPR」，沒想到他才剛糾正完，自己說明時也口誤，讓他相當尷尬。

施景中在臉書發文提到，今日一名媽媽陪同懷孕的女兒產檢，順便安排剖腹生產的事宜，詢問「到時候住院我陪她，我是不是也要跟她一起做CPR？」

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施景中馬上發現該名媽媽口誤，忍笑糾正「是PCR不是CPR」，沒想到當他要向母女倆告知事項時，竟也說成「妳們CPR的時間安排在X月X日」，話一出口他就發現自己口誤，尷尬地連忙向對方道歉。

「OS. 你真的累了嗎？來瓶蠻牛吧？」施景中提到，他昨天一早7點就到醫院開刀，門診轉診病例一樣很多，一忙就忙到傍晚，實在累壞了。

貼文吸引超過5千名網友按讚，並紛紛留言表示，「我們的職業固定要上安全教育+CPR，但我上次打電話詢問說成PCR」、「我幫我老闆約PCR診的時候也回他，老闆我幫你CPR約好了」、「媽媽的腦波太強了」、「反正大家都清楚不是CPR就好」、「長輩們講成CPR好像蠻常聽到」、「前幾天還有人問哪裡可以打TNT？」。