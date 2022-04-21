快訊／宜蘭+80　晶園會館群聚燒不停！累計176人染疫

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心21日宣布台灣新增2969例本土病例，再度創下近日來確診新高，其中宜蘭新增80例病例。縣長林姿妙表示，晶園會館21日再增9人確診，為3名參加喜宴而染疫的確診者家人，並有1名警局同仁染疫，同時移民署收容所也再新增5名收容人染疫，累計晶圓傳播鏈有176人確診。林姿妙也緊急宣布將在南澳開設戶外篩檢站，呼籲民眾盡速出來採檢。

▲0421宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



林姿妙指出，受到喜宴案影響，縣府決定在南澳設置常駐篩檢站，明日起至5月15日止，每週三、五、日上午10點到下午1點，在金岳籃球場設置戶外篩檢站，民眾如有症狀或疑慮，請儘快接受篩檢。

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此外，林姿妙也表示，考量疫情急速升溫，即日起全縣150處長青食堂、社區照顧關懷據點餐飲服務，改以送餐或取餐方式辦理，以保護長者健康。衛生局也呼籲，21日起至4月24日止，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院的社區篩檢站皆服務至6點，民眾如身體不適請儘速至社區篩檢站接受PCR採檢，才能阻止病毒擴散。

而在其它個案部分，魚販群聚案新增3人、某家庭聚餐案21日新增1名確診者，為同事的家人。另外，新增1名消防同仁染疫，感染源尚待釐清中；至於其餘感染者正在疫調中，如有相關進度縣府也會儘快公佈。