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18縣市公布足跡！本土狂燒+2969例　「69張活動史」懶人包一次看

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情狂燒，本土病例今日直逼3000例。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2969本土病例，另增89例境外移入。本土2969例分布21縣市，當中以新北市1000例最多，接著是台北市663例、桃園市414例、基隆市216例、台中市139例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1,000例），臺北市（663例），桃園市（414例），基隆市（216例），臺中市（139例），花蓮縣（92例），高雄市（82例），宜蘭縣（80例），雲林縣（42例），新竹縣（38例），彰化縣（37例），新竹市及臺南市（各34例），屏東縣（32例），臺東縣（22例），苗栗縣（19例），南投縣（10例），嘉義市（6例），嘉義縣（5例），澎湖縣及連江縣（各2例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

▲0621確診者足跡圖。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲20日宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

▲桃園市今天新增414例本土確診個案，市府公布公共場所足跡圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天新增414例本土確診個案，市府公布公共場所足跡圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）
 

▲桃園市今天新增414例本土確診個案，市府公布公共場所足跡圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

●新竹縣

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

▲0421新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

●新竹市

▲▼0421新竹市足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▲▼0421新竹市足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

▲▼0421新竹市足跡。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

●苗栗縣

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲苗栗縣政府21日公布新增確診19例，縣內8鄉鎮皆有足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

●台中市

▲0421台中激增139例。（圖／記者游瓊華攝）

▲0421台中激增139例。（圖／記者游瓊華攝）

▲0421台中激增139例。（圖／記者游瓊華攝）

▲0421台中激增139例。（圖／記者游瓊華攝）

▲0421台中激增139例。（圖／記者游瓊華攝）

●彰化縣

▲▼彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化今天本土確診新增55例，縣府除公布足跡外，也說明施打疫苗的年齡層。（圖／彰化縣政府提供）

●南投縣

▲竹山鎮11歲女學童因同校女老師北上聽阿妹演唱會確診而被傳染。（圖／南投縣政府提供）

●雲林縣

▲雲林＋42案例足跡重點公布。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲點圖可放大。

●嘉義縣

今日無公共足跡史。

●嘉義市

▲▼0421嘉義市足跡&清消。（圖／嘉義市政府提供）

●台南市

▲台南市長黃偉哲公布21日台南確診個案+33，其中鹽水教會等新傳播鏈等25人，目前相關感染源及接觸者持續疫調。（圖／記者林悅翻攝，下同）

●高雄市

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

●屏東縣

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港中山路中華郵局清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

●宜蘭縣

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局21日公布62處宜蘭確診新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

●花蓮縣

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

▲▼0421花蓮足跡。（圖／翻攝自臉書）

●台東縣

▲▼0421台東足跡。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

▲▼0421台東足跡。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

▲▼0421台東足跡。（圖／翻攝自Facebook／饒慶鈴）

●澎湖縣

▲▼0421澎湖縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／賴峰偉）

▲▼0421澎湖縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／賴峰偉）

▲▼0421澎湖縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／賴峰偉）

●連江縣

▲▼0421連江縣足跡。（圖／翻攝自Facebook／連江縣衛生福利局）

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