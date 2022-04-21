18縣市公布足跡！本土狂燒+2969例　「69張活動史」懶人包一次看

▲疫情狂燒，本土病例今日直逼3000例。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2969本土病例，另增89例境外移入。本土2969例分布21縣市，當中以新北市1000例最多，接著是台北市663例、桃園市414例、基隆市216例、台中市139例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1,000例），臺北市（663例），桃園市（414例），基隆市（216例），臺中市（139例），花蓮縣（92例），高雄市（82例），宜蘭縣（80例），雲林縣（42例），新竹縣（38例），彰化縣（37例），新竹市及臺南市（各34例），屏東縣（32例），臺東縣（22例），苗栗縣（19例），南投縣（10例），嘉義市（6例），嘉義縣（5例），澎湖縣及連江縣（各2例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲20日宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市





●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

▲點圖可放大。

●嘉義縣

今日無公共足跡史。

●嘉義市

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣

●澎湖縣

●連江縣