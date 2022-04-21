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社會 社會焦點 保障人權

懷疑被學妹衝康！女少校百人群組罵「下輩子當軍妓」代價出爐

行動上網,手機上網（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女少校在群組裡用粗話辱罵學妹，判拘役55日還要罰錢。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃資真／台北報導

曾在高職擔任教官的曹姓女少校由於懷疑自己遭學校懲罰記過，與學妹陳姓女中校有關，於前年5月底，在成員有百人的政戰群組中，辱罵陳女「那個賤七八下輩子當軍妓」等語，曹女被依加重誹謗罪判拘役55日，民事部分，曹女出庭求情自己目前沒工作，還要養小孩，士林地院最終判賠6萬元。

判決書提到，曹女過去是陳女在政戰學校的學姊，兩人曾同住一寢，2018年曹女在高職擔任教官期間，因「未考詳與學生利益迴避及關係不對等」、「未於規定時間到校值勤」等被教育部計2支小過。

由於陳女當時正任職於教育局軍訓教官承辦人，曹女猜測遭記過一事與其有關，心懷怨恨，因此曹女於2020年5月28日與教育局人員前往陳女執教學校探訪時，刻意在成員多達131人的政戰學校群組「無敵大八八」中，陸續傳送「又見到跟我主教說我壞話的賤七八，說我買菸給學生抽，討好學生，每日遲到早退，中校學妹陳X貞，真是會編劇，學有專精」、「酒店小姐越漂亮越髒，職業軍人越賤越矯情」、「綠茶婊」等語辱罵陳女，遭到陳女提告。

偵訊時曹女辯稱，上述言詞都是男友的小孩拿手機說的，刑事庭法官認為當檢察官詢問其留了什麼話，少年卻支支吾吾說不出口，留言時間來看，當時少年也正在學校上課，辯詞無法採信，判曹女拘役55日，得易科罰金。

民事部分，陳女求償精神慰撫金12萬元，曹女則是再度辯稱在群組的留言都只是開玩笑，表示自己現在沒有工作，還要養小孩，賠償金額過高，民事庭法官衡量曹女已退休，年收入約56萬元，陳女目前擔任高職教官，年收入約100萬，判處曹女賠償6萬元為適當。

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