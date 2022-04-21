蕾哈娜剛挺過劈腿分手流言　孩子的爸「開4槍」射人在她眼前被捕

▲A$AP Rocky在挺大肚的蕾哈娜面前被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

蕾哈娜（Rihanna）挺大肚與男友A$AP Rocky到她出生國巴貝多度假散心，避避男友被爆料偷吃設計師Amina Muaddi的風波，沒想到兩人遊玩回國後，等著他們的竟是一批洛杉磯警力，A$AP Rocky被警方列為去年11月發生在好萊塢的一起槍擊案的嫌疑人，他涉嫌對被害人連開4槍，導致他在孕妻蕾哈娜面前遭到警方逮捕。

綜合外電報導，蕾哈娜和A$AP Rocky兩人在20日清晨抵達洛杉磯國際機場，警方當場將33歲的A$AP Rocky逮捕。警方表示A$AP Rocky面臨「以致命武器攻擊」的罪名，案件已提交給洛城檢察官辦公室。

警方表示，該起事件於在去年6日晚間10點15分在好萊塢發生，A$AP Rocky和另一名熟人發生爭執，爭吵很快失控，警方認為梅爾斯（A$AP Rocky本名）對熟人開了3到4槍後，和另外2名男性徒步逃離現場，槍擊造成被害人左手擦傷。

▲蕾哈娜今年初宣布懷孕，不久後男友就被爆料偷吃設計師。（圖／達志影像／美聯社）

警方說明除了逮捕A$AP Rocky之外，也已取得進入他在洛杉磯住處的搜索票。A$AP Rocky的律師和洛城檢察官辦公室尚未給予回覆。

事實上這並非A$AP Rocky第一次面臨法律刑責，2019年他在瑞典巡迴演唱時，因涉入2名男子和2名成員的打架事件中，被警方逮捕並起訴。A$AP Rocky聲稱在事件中他是自我防衛，最終被判有罪緩刑賠錢了事，但庭審期間他被關押在看守所長達1個月。

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