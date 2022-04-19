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採購輝瑞兒童疫苗遭質疑　指揮中心回應了：去年就開始洽談

▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市2歲男童確診後重症不治，民眾憂心幼童染疫，然而中央流行疫情指揮中心購買輝瑞兒童疫苗卻卡關2個月，引起網友熱議。對此，中央流行疫情指揮中心19日表示，去年就有採購BNT的計畫，非因近期國內疫情才進行規劃採購。

中央流行疫情指揮中心19日表示，有關近期媒體針對輝瑞兒童COVID-19疫苗(以下簡稱輝瑞兒童疫苗)採購之疑慮，指揮中心重申，衛生福利部疾病管制署自去(2021)年第4季即與相關單位洽商採購今(2022)年BNT疫苗供應事宜，非因近期國內疫情才進行規劃採購。

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指揮中心說明，企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗為成人劑型，適用於12歲以上族群；至於提供5歲至未滿12歲族群使用的兒童劑型，係由輝瑞公司生產，二者製造廠及包裝規格皆不同，且原廠嚴格禁止自成人劑型抽取1/3劑量供兒童使用。

指揮中心指出，BNT疫苗與輝瑞兒童疫苗採購供應合約涉及多方權利義務之規範，故為爭取我方最有利供貨條件，疾病管制署與相關單位多次溝通協商，妥適修改合約條款，以共創多贏目標，維護國人健康安全。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，採購疫苗，儘快進行接種，提升疫苗覆蓋率，守護國人健康是最重要的目標。

據悉，輝瑞BNT疫苗是德國BioNTech與美國輝瑞製藥各投入一半開發經費的研發成果。其中，BioNTech負責德國和土耳其的營銷和供應，復星醫藥因支付8500萬美元的授權費及購買5000萬美元的BioNTech股份而獲得中國大陸及港澳台地區的代理權。

然而，兒童臨床試驗由輝瑞製藥進行，因此陳時中曾說明，BNT本身沒有製造兒童疫苗，兒童疫苗是由輝瑞製造，故無法直接跟BNT公司購買，縱使透過BNT疫苗大中華地區代理商上海復星醫藥也無法，必須把輝瑞也拉進來談判。

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