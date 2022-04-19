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登山正妹「曬傷色差照」曝光！網驚嘆「奶蓋紅茶」狂朝聖

▲▼大甲媽接駕。（圖／連千毅授權提供）

▲糰糰（左二）胸前被曬傷。（圖／翻攝自糰糰IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到疫情影響，許多民眾開始將假日行程轉移到國內遊山玩水，彌補不能出國遊玩的遺憾。有網友在PTT分享一名熱愛運動的登山正妹，發現她疑似在太陽下活動時未擦防曬乳，導致皮膚露出紅色的曬傷，但網友看完卻歪樓直呼「要開始登山了！」

大甲媽祖遶境時，正妹禮生糰糰在合照時被網友發現胸前出現紅色的大面痕跡，這才坦言是活動中曬傷，事後還忍痛換了兩套衣服，敬業的態度也讓網友非常心疼，紛紛留言鼓勵並引起網友討論，也有人跟風PO出有曬痕的正妹。

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▲▼登山正妹「曬傷色差照」曝光！網驚嘆「奶蓋紅茶」狂朝聖。（圖／翻攝qing_atelier IG）

▲▼網友分享也有曬痕的正妹。（圖／翻攝qing_atelier IG，下同）

▲▼登山正妹「曬傷色差照」曝光！網驚嘆「奶蓋紅茶」狂朝聖。（圖／翻攝qing_atelier IG）

有網友在PTT表特版也貼出一名被曬傷的正妹，以「[正妹] 台灣 曬痕 好大」為題發文，內文附上9張照片，分別是該名正妹登山玩水的生活照，其中一張有女子明顯被曬到皮膚出現色差的照片。

網友看完紛紛留言，「我全都要」、「哦哦，好像奶蓋紅茶，讚啦」、「how da o 要開始登山了」、「那個叫曬傷吧」、「喔喔喔喔感覺快掉出來了」、「這是曬傷吧」、「道理我都懂」、「真香」、「我覺得好看耶」、「真的大，有門嗎」。

據悉，該名正妹綽號「小柔」，IG帳號為「qing_atelier」粉絲人數為2.1萬人，時常分享登山、玩水及做瑜珈等運動遊玩的生活照片，吸引不少粉絲追蹤朝聖。

▲▼登山正妹「曬傷色差照」曝光！網驚嘆「奶蓋紅茶」狂朝聖。（圖／翻攝qing_atelier IG）

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