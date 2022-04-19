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鍋寶首創定溫無袋舒肥料理　五星級美味輕鬆做！

消費中心／綜合報導

星級餐廳食物美味的秘訣之一，來自舒肥料理，也就是定溫烹飪的料理工法，過往製作舒肥料理，得靠舒肥棒和塑料袋來完成，而舒肥美味的科學原理就在--精準定溫與時間。曾獲法國國際美食最高榮譽騎士獎的大廚許文銘，示範鍋寶IH智能定溫電子鍋的首創定溫無袋舒肥料理法，不須使用舒肥棒和塑料袋，免去添置塑料袋的費用，避免可能釋出塑化劑、雙酚A的疑慮，過程更健康、環保、省空間，還能讓食材保留原汁+入味一次完成。

▲▼ 鍋寶首創定溫無袋舒肥料理 五星級美味輕鬆做！ 。（圖／品牌提供）

▲鍋寶首創定溫無袋舒肥：只要一台鍋寶IH智能定溫電子鍋即可輕鬆完成，不須舒肥棒與塑料袋。

「只要把調味湯汁和食材放入鍋寶IH智能定溫電子鍋，設定適合的溫度、時間，即可開始烹飪，不但能減少食物水分流失，還能保留食材的鮮美和營養。」經測試後，同樣一個半小時、60°C的溫度下，定溫無袋舒肥法的雞胸肉保水度高達94%，而有袋舒肥法落在89%。

▲▼ 鍋寶首創定溫無袋舒肥料理 五星級美味輕鬆做！ 。（圖／品牌提供）

▲傳統舒肥：需間接加熱及塑料袋可能會釋出塑化劑的問題。

創新的定溫無袋舒肥法，讓舒肥牛肉的保水度達86%，而有袋舒肥法則是83%，摒除傳統油煎牛排時的溫度不易掌控，例如牛排過生導致血水流出，讓有些人不敢入口；或過熟則口感乾柴;定溫無袋舒肥可自訂時間和溫度，讓肉質熟化到個人喜好的程度。

當主廚一刀切開定溫無袋舒肥後的牛肉，會看到粉紅色的剖面、多汁鮮嫩的肉質，達到均勻熟成的完美狀態，沒有血水也不會有乾柴肉質的問題。舒肥牛排的溫度可自訂在54°C ~63°C之間，亦可自訂烹煮時間，用現代廚藝的科學的將肉質熟化到個人喜好的程度。

「不只肉類，連蔬菜都能藉由定溫無袋舒肥去除草腥味，吃起來更脆口，定溫烹調讓營養保留更多。」大廚許文銘指出，用鍋寶IH智能定溫電子鍋烹煮時，都可以隨時開蓋調味，讓食物更美味可口。

為了確保飲食安心，鍋寶更將無袋舒肥料理送交實驗室檢測含菌量，並獲得大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、李斯特菌…全數檢測合格，為飲食衛生徹底把關。

▲▼ 鍋寶首創定溫無袋舒肥料理 五星級美味輕鬆做！ 。（圖／品牌提供）

▲牛肉粉紅色的剖面，呈現鮮嫩多汁。蔬菜經過定溫無袋舒肥去除草腥味，清爽脆口。

▲▼ 鍋寶首創定溫無袋舒肥料理 五星級美味輕鬆做！ 。（圖／品牌提供）

鍋寶IH智能定溫電子鍋的定溫模式，是透過感溫棒與精準的3D環繞加熱，每0.5秒就會偵測到鍋內溫度。除了舒肥定溫準確度達到 ± 1°C，只要一鍵啓動，更有多達16種全能烹煮模式，一台抵多台，呈現豐富多樣的菜餚。防疫自煮，只要一台鍋寶IH智能定溫電子鍋，也能天天在家完成星級美味。

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