男同事「1句話」她驚覺遭偷拍！化妝鏡挖出4針孔　5張記憶卡塞滿

▲鏡子裝有針孔攝影機。（圖／翻攝自小紅書）

記者鄭思楠／綜合報導

一面看似普通的化妝鏡，誰知背後竟包藏著令人膽寒的不軌之心？一名來自廣東江門的女網友發帖稱，近日朋友送了她一面鏡子，當時曾強調鏡子具備「裸體瘦身美顏功能」，要求她要一直插著電源，否則線路容易燒壞。她隨即起疑，拆開鏡子背板後，竟發現了四個針孔攝像頭和五張32G記憶卡。

近日，一位暱稱為「膽小鬼.」的女網友在小紅書上發帖稱，在和某前男同事聊天時，對方聽聞自己準備購買鏡子，就主動送了一面電子鏡和補光燈給她，同時還購買了一個藍牙充電設備。前同事強調，這個化妝鏡有一個「特殊功能」，即裸體站在鏡子前可以瘦身美顏，並且鏡子需要持續插入電源，否則線路容易燒毀。

網友「膽小鬼.」聞此起疑，由於前同事在購買時曾給她發送訂單截圖，隨即便找到相應淘寶店鋪詢問情況，得知這家店並不出售所謂的「美顏鏡」。隨後，「膽小鬼.」拆開鏡子和補光燈的背板，發現了四個針孔攝像頭和五張32G記憶卡，並在鏡子和補光燈表面找到了四個小孔。

「膽小鬼.」在文中寫道，「有張記憶卡里有2019年（的紀錄），我可能不是第一個受害者。」她表示，由於對方送的藍牙充電設備還沒寄到，應尚未被看光，放置在客廳的鏡子目前也沒有拍下敏感畫面，「如果藍牙設備和鏡子裡的針孔攝像頭連接起來，他就能遠程讀取記憶卡里的內容。」目前，當地派出所已受理此案。

帖子發出後便引起了網友們的廣泛關注，還被轉載至微博、抖音等多個平台。不少網友對此事件表示震驚和憤怒，紛紛感慨「防不勝防」，「必須報警嚴懲」、「太可怕了，以後收禮物都要留個心眼」、「幸好還沒連通藍牙讓他看見」。