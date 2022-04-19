　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

▲。（圖／翻攝自疾管署）

▲6縣市為深咖啡色區域。（點擊圖可放大／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（19）日公布新增1626例本土病例，分佈21縣市，疾管署「本土病例地圖分布」更改了顏色深淺的規定，確診人數496名以上才會是深咖啡色，更改過後，雙北、基隆、桃園、花蓮、高雄共6縣市都是深色區域。由於確診數連日飆升，指揮官陳時中今也宣布，全國一週內啟動Covid-19確診個案居家照顧管理措施。

根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，有鑒於各縣市確診病例飆升，地圖顏色的標準也更改，深咖啡色為>496人、次深褐色為140至495人、橘色為40至139人、淡橙色為1至39人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從1月1日統計今，共有12,954人染疫，新北4,297例最為嚴重，桃園、北市與基隆也皆破千例，分別為1,965例、2,071例與1,104例，同樣為深咖啡色的地區還有高雄市、花蓮市。次深色地區則有新竹縣、台中市、台南市、屏東縣、宜蘭縣，共5縣市。原本0確診的連江縣，今日新增3確診。

▲▼4/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲4/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

本日另新增2名死亡案例，陳時中說明，90歲男性在4/13發病、4/14確診，有打過三劑疫苗，本身有癌症病史、心臟衰竭、慢性腎臟病史，治療中有使用瑞德西韋。

另一位就是新北2歲童，陳時中表示，接到這訊息深感不捨，不過整體醫護人員和專家都進了很大力氣，接下來有需要檢討改進的地方，明日會請兒科相關專家開會討論送醫指引，討論出來後會再跟大家報告。

根據統計，目前中症患者是43人，99.6%都是輕症或無症狀患者。此外，這波疫情目前累計4人死亡，1人未滿5歲、1人80多歲、2人90多歲。

深咖啡色縣市（>496人）有6：

台北市2071例
新北市4297例
桃園市1965例
基隆市1104例
高雄市838例
花蓮縣701例

次深褐色（140至495人）有6：

宜蘭縣365例
台中市305例
新竹縣296例
台南市238例
屏東縣186例
新竹市164例

橘色縣市（40至139人）有5：

台東縣100例
苗栗縣79例
彰化縣77例
嘉義縣59例
雲林縣49例

淡橙色縣市（1至39人）有5：

嘉義市25例
南投縣25例
金門縣5例
連江縣3例
澎湖縣2例

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元

ET快訊
快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美
抓周男嬰確診...孕婦待產也染疫　36處足跡曝光
快訊／南投+4首現阿妹歌迷染疫　2女這2天衝小巨蛋
快訊／朱學恒兒確診！　通知單曝光
快訊／高雄+63！　6大張足跡曝光
國內最年幼死亡案例　羅一鈞：父親最先發病　如何染疫難釐清
新北14警聚餐有確診　所長下封口令：不要說一起吃飯唱歌
叫外送被刁難　陳時中：將心比心「別逼確診者跑出來拿餐」
確診在家等領藥　藥師公會公布「兩大管道」
快訊／新竹縣+20！阿妹演唱會+3　52足跡曝光
北農又爆確診！　11人染疫
快訊／本土+1626「分佈21縣市」　只剩一地方無病例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美入列

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」：我兩個兒子一陰一陽

快訊／南投+4首現阿妹迷染疫！2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

台大醫院再傳群聚！　指揮中心證實：醫護+病患4人確診

交通部不撤公司化草案　台鐵基層「端午、中秋、國慶都不上班了」

藥師公會：買不到快篩試劑是事實　「希望指揮中心協調業者供貨」

連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

比照醫護打滿3劑「篩檢代替隔離」　陳時中曝研議納入對象

快訊／地稅局中壢分局職員染疫！　匡列132人採檢結果曝

警分局「20人確診」！擴大匡列中　衛生局曝：明桃園將破200例

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美入列

貼出確診通知單！朱學恒曝「兒子確診」：我兩個兒子一陰一陽

快訊／南投+4首現阿妹迷染疫！2女這2天衝小巨蛋　極低Ct值曝

台大醫院再傳群聚！　指揮中心證實：醫護+病患4人確診

交通部不撤公司化草案　台鐵基層「端午、中秋、國慶都不上班了」

藥師公會：買不到快篩試劑是事實　「希望指揮中心協調業者供貨」

連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

比照醫護打滿3劑「篩檢代替隔離」　陳時中曝研議納入對象

快訊／地稅局中壢分局職員染疫！　匡列132人採檢結果曝

警分局「20人確診」！擴大匡列中　衛生局曝：明桃園將破200例

竹市 3.6億擴建光武國中、 建功高中國中部全新校舍

粉紅心型起司太Q！最新「愛心比薩」限量開賣了　爽吃4種澎湃海味

工研院VLSI國際研討會登場　剖析半導體關鍵技術

港星妻自願當社區團長…幫居民團購還捐物資！　開直播遭酸作秀

趙天麟宣布不連任黨部主委　全力支持許智傑弟弟許智善

許光漢拍攝一半...突失控鬼吼鬼叫！　人紅工作爆量認：很低落

快訊／基隆+148！42足跡曝　廟口、麥味登、康是美入列

近20公尺長抹香鯨受困寧波海域　5艘船協力牽引因退潮中斷救援

昆山公布首批「無疫企業」　富士康、日月光、鼎鑫等24家台企入列

雲林+8！周歲男嬰確診...孕婦待產也驗出陽性　36處足跡曝光

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

生活熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

快訊／雲林+8！男嬰外縣市抓周染疫　成最小確診者

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

快訊／桃園警分局爆「16官警確診」！人數恐再上升

全國一週內啟動確診個案居家照護計畫

2歲重症男童搶救6天不治！院方證實

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴笨靠陪伴

更多熱門

相關新聞

嘉南藥理大學傳確診！同學上班遭主管感染

嘉南藥理大學傳確診！同學上班遭主管感染

台南市嘉南藥理大學昨（18）晚接獲通報，校內1名學生PCR陽性確診，已緊急啟動該班預防性停課1天，進行相關場域清消，而確診者班級有接觸人員暫停實體授課至21日，並進行足跡疫調。

國營事業搶到快篩1劑100元　陳時中回應

國營事業搶到快篩1劑100元　陳時中回應

這波本土「重症4人全死亡」　仍有43人中症！

這波本土「重症4人全死亡」　仍有43人中症！

今增2死！90多歲男有慢性病史　打3劑疫苗仍重症不治

今增2死！90多歲男有慢性病史　打3劑疫苗仍重症不治

新北2歲重症童死亡！陳時中：深感不捨

新北2歲重症童死亡！陳時中：深感不捨

關鍵字：

本土防疫新冠疫情確診地圖

讀者迴響

熱門新聞

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

快訊／今增2死！「本土狂飆1626例」創紀錄

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

快訊／首例重症男童父母陪伴下離世　確診父親悲痛回應

數百萬人等著確診？　「穩賠不賺」、各家保險公司嚇到全面停售防疫險

「大改版」防疫保單來了！隔離、確診都不包括　富邦新版鎖定住院理賠

2歲重症童病逝　父母穿防護衣見最後一面

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

即／養網軍辱公務員判刑　楊蕙如秘繳罰金

本土+1626「分佈21縣市」！只剩金門無病例

快訊／吳姍儒接觸確診者「PCR結果出爐」！

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面