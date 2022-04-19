連江縣+3確診「全國22縣市淪陷」！北部4縣市炸千例　確診地圖曝

▲6縣市為深咖啡色區域。（點擊圖可放大／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（19）日公布新增1626例本土病例，分佈21縣市，疾管署「本土病例地圖分布」更改了顏色深淺的規定，確診人數496名以上才會是深咖啡色，更改過後，雙北、基隆、桃園、花蓮、高雄共6縣市都是深色區域。由於確診數連日飆升，指揮官陳時中今也宣布，全國一週內啟動Covid-19確診個案居家照顧管理措施。

根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」，有鑒於各縣市確診病例飆升，地圖顏色的標準也更改，深咖啡色為>496人、次深褐色為140至495人、橘色為40至139人、淡橙色為1至39人。

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從1月1日統計今，共有12,954人染疫，新北4,297例最為嚴重，桃園、北市與基隆也皆破千例，分別為1,965例、2,071例與1,104例，同樣為深咖啡色的地區還有高雄市、花蓮市。次深色地區則有新竹縣、台中市、台南市、屏東縣、宜蘭縣，共5縣市。原本0確診的連江縣，今日新增3確診。

▲4/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

本日另新增2名死亡案例，陳時中說明，90歲男性在4/13發病、4/14確診，有打過三劑疫苗，本身有癌症病史、心臟衰竭、慢性腎臟病史，治療中有使用瑞德西韋。

另一位就是新北2歲童，陳時中表示，接到這訊息深感不捨，不過整體醫護人員和專家都進了很大力氣，接下來有需要檢討改進的地方，明日會請兒科相關專家開會討論送醫指引，討論出來後會再跟大家報告。

根據統計，目前中症患者是43人，99.6%都是輕症或無症狀患者。此外，這波疫情目前累計4人死亡，1人未滿5歲、1人80多歲、2人90多歲。

深咖啡色縣市（>496人）有6：

台北市2071例

新北市4297例

桃園市1965例

基隆市1104例

高雄市838例

花蓮縣701例

次深褐色（140至495人）有6：

宜蘭縣365例

台中市305例

新竹縣296例

台南市238例

屏東縣186例

新竹市164例

橘色縣市（40至139人）有5：

台東縣100例

苗栗縣79例

彰化縣77例

嘉義縣59例

雲林縣49例

淡橙色縣市（1至39人）有5：

嘉義市25例

南投縣25例

金門縣5例

連江縣3例

澎湖縣2例