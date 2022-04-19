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快訊／北檢法警室疫情拉警報　2天累計7人...1／10染疫

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署法警室傳出法警餐敘引爆疫情。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署18日傳出1名法警新冠肺炎確診，隨即下班返家隔離，北檢自行疫調匡列了26名密集接觸同仁，並安排快篩與PCR檢測，截至19日上午為止，竟然又新增6人確診，新增7名曾與首例用餐的確診例，達全數約80名法警的1/10，北檢已緊急通知法警室全面停休，以備人力所需，同時計畫進一步防疫作為。其餘法警人心惶惶紛紛詢問採檢預約方式。

據了解，李姓法警是在周末時因感覺身體不適，前往醫院接受PCR檢測，18日日上班後得知自己確診，行政主管除請他返家自主隔離外，並調出他上周12日、13日、14日的班表，另外匡列14日晚上曾與同仁外出聚餐人員，連法警、司機、書記官在內共約26人。

北檢18日隨即進行大消毒並發布新聞稿表示，「防疫小組獲知後，啟動應變機制，先行造冊與該同仁於4月15日有症狀前3天(即自4月12日起)之所有接觸同仁共26人，建議進行抗原快篩或核酸檢測，目前有進行抗原快篩之同仁，結果均為陰性，並通知造冊同仁即日起居家辦公，進行自我健康監測，告知務必配戴口罩，注意個人衛生，留意身體狀況，如有不適症狀，要立刻就醫。且將已知資訊主動提供衛生主管機關及相關業務接觸機關。」

值得一提的是，高檢署檢察長邢泰釗15日召集全國法警長開會，並在北檢舉行3套防爆演練時，染疫的李姓法警並未參與，所有參與者都必須事先接受快篩卻認為陰性，至於這場引起北檢法警室染疫風暴的來源仍不明確，需由有關單位進行疫調。

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