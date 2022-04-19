陳時中、林佳龍搶北市長門票！　民進黨開牌時機曝光

▲被點名台北市長熱門人選的陳時中，以維持防疫是首要任務基調回應，「做好後才有其他可能。」（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

布局年底縣市長選戰，被視為全國重中之重的台北市，民進黨高層屬意由衛生福利部長陳時中披掛上陣，不過，同樣有意角逐北市的前交通部長林佳龍陣營，近日動作頻頻，儘管林佳龍公開發言遲未鬆口，但多名親近林的政壇人士皆向本刊透露，對年底選戰「林佳龍的首選的確是台北市！」近半個月的二張社群媒體對話截圖，不但暴露了林有意參戰台北市長的心跡，更讓綠營內部挺陳、挺龍的角力浮上檯面。

至於決定台北市長人選的時間點，本刊掌握，民進黨高層雖不打算急著決定人選，但訂有二條死線，一是7月中下旬登場的全代會之前，二是9月28日的民進黨黨慶前，依往例，這二個時間點都是全黨齊力替參選人造勢的好時機。

▲林佳龍近日在私人群組轉發的文章，被解讀想選台北市的心跡已露。

一名派系要角說，依目前黨內規劃的提名作業，「沒有說一定要7月前完成」，以2014年台北市長提名為例，當年民進黨決定禮讓、推薦無黨籍的柯文哲，也是到了6、7月才拍板，競選團隊甚至8月才進駐，「人選最慢到7、8月再拍板都還來得及！」

▲陳時中能否參選與防疫工作連動，近日疫情回升、本土確診數連日破千，綠營有人擔心會衝擊台北市長的布局。

本土疫情每日確診數連續多日突破千例，兼任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，日前受訪時認為，到了「6月底應該就會是尾巴」，對各方揣測他將宣布角逐台北市長，陳時中也自爆，參選這事總統蔡英文有跟他在「非正式場合」談過。

「現階段陳時中指揮官的角色仍比市長參選人，更能貼近人心，但這個舞台早晚會調整。」決策高層人士直言，近日這波疫情，隨著指揮中心對Omicron防疫大戰略的調整後，雖然衝擊不像去年中、面臨疫苗短缺等危機來得大，但關鍵仍在如何兼顧防疫、進入正常過生活階段，在此之前，選對會成員的共識普遍認為，包括首都、新北及桃園等市長提名，都沒有急迫性。





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