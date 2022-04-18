快訊／太平景點「台灣潭」1女落水　警消下潛搜尋找到遺體

▲搜救人員尋獲婦人遺體，送往太平國軍總醫院。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區18日發生一起溺水命案，有民眾太平區景點「台灣潭」目擊一名女子落水，警消獲報到場，陸續在潭邊發現疑似女子的機車、外套及拖鞋，經潛水員不斷搜尋，於今日下午2時21分，尋獲女子遺體，並送往太平國軍總醫院。詳細溺水原因須警方進一步釐清調查。

台中市消防局今日中午11時41分接獲報案，稱目擊一名年約50歲的女子獨自走下水潭，等待約10分鐘仍未見其上岸，消防局立即派遣太平及中山分隊，出動5車、16人，由由太平分隊分隊長廖辰桓帶隊前往搶救。

警方表示，案發地點為台灣潭（原名大潭仔），到場發現岸邊留有婦人停放的機車，以及脫下的黑色外套、橘色拖鞋，經搜救人員搜尋，於下午2時許尋獲婦人遺體，與其家屬聯絡後，將遺體送往太平國軍總醫院。

▲▼警消於潭邊發現婦人騎乘的機車，以及脫下的外套、拖鞋。（圖／民眾提供）

據了解，現場未留有遺書，婦人家屬也相當低調，不願意對案情多做表示，目前已前往醫院處理婦人後事。詳細溺水原因，警方正釐清調查當中。

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