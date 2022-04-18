誰是政治獻金王？　3次總統大選獲捐超過20億

▲《政治獻金法》2004年上路。（示意圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

《政治獻金法》自2004年上路以來，已逾18年未修，立法院法制局日前建議調整政治獻金上限。根據監察院目前資料，總統蔡英文近3次大選共獲捐20.6億，其中，2012和2016年都收到超過7億元。

依近期監察院公佈，國內選舉政治獻金申報總額逾新台幣332億元，其中以個人捐贈最多，超過一半以上，而根據統計，歷年裁罰案件高達1649件，最多的就是捐贈超過限額，共759件，對於一般民眾而言，最容易觸法的情形，就是對擬參選人捐贈政治獻金總額超過上限 。

立法院法制局認為，相較於選罷法對各種不同公職人員競選經費，採不同標準計算最高金額，政治獻金法對擬參選人捐贈總額上限，不論何種公職人員選舉，個人、營利事業及人民團體每年對擬參選人的政治獻金上限金額均為固定。然而，不同公職人員選舉區大小有別，競選費用差異甚大，採相同政治獻金上限，恐未盡合理，加上物價水準等因素，建議調整，放寬政治獻金上限。

回頭看台灣歷年選舉，從《政治獻金法》實施後，總統大選方面，2008年民進黨的謝長廷、蘇貞昌收到404,038,372元，國民黨的馬英九及蕭萬長則獲677,400,379元。

2012年由民進黨的蔡英文、蘇嘉全對上國民黨的馬英九、吳敦義，蔡蘇拿到756,713,516元，馬吳則是446,403,890元，而蔡蘇支出709,857,727元，馬吳支出444,188,145元。

到了2016年。蔡英文與陳建仁搭檔參選，獲得745,776,950元，支出636,705,533元，國民黨的朱立倫與王如玄則收233,023,744，支出202,479,350元。2020年蔡英文獲贈560,796,829元，而當時的對手、國民黨的韓國瑜則拿到454,600,920元。

而曾遭控不當收受政治獻金的前總統陳水扁，雖當時尚無《政治獻金法》，無法查到資料，但他2008年曾自己透露，在2000年和2004年的大選各支出9億和12億多元。