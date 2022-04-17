嘉義縣確診者曾參加《綜藝大集合》錄影　當天「31人都沒戴口罩」

▲嘉義縣新增確診個案參加綜藝大集合於大林聖賢宮錄影，縣府已完成相關足跡清消 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣17日增1案例，案34503男性46歲溪口鄉民，15日出現症狀至醫院採檢後確診，匡列居家隔離28人，自主健康管理13人。另案32738為16日他縣市公布確診者，13日參加大林聖賢宮綜藝節目錄影活動，錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，匡列居家隔離4人，以及他縣市確診母子水上訪親，匡列3位自主健康管理和8位自我健康監測，以上匡列人員PCR皆為陰性，縣府已完成相關足跡環境清消。

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案34503男性在他縣市服務，16日因肌肉痠痛、頭痛，自行至醫院PCR採檢後確診，11日曾至他縣市分公司、4/12-15均往返公司住家及外縣市業務拜訪，匡列居家隔離28人，自主健康管理13人，縣內足跡單純。



案32738為他縣市16日公布的確診者，4/13由他縣市搭乘火車至大林，15:30-17:30在大林聖賢宮參加綜藝節目錄影，錄影相關工作人員及觀眾31人均為外縣市民眾，表演錄影全程皆未戴口罩。疫情期間因廟方未開放入內參拜，本案僅匡列廟方人員2人及縣內參加錄影活動特別來賓2人，4人均完成PCR採檢，居家隔離。

另16日接獲他縣市通知2確診母子，曾於11日訪水上家人，接觸家人1人PCR採檢陰性,相關活動足跡包括水上鴨肉羹、圓環早餐店，以及農會辦事停留時間短且皆有戴口罩，共匡3位自主健康管理及8位自我健康監測，PCR皆為陰性。



縣長翁章梁說，17日公布本縣確診1案，以及2件他縣市確診者足跡，包括綜藝節目錄影案及水上訪親案，衛生局已完成相關接觸者匡列及採檢，均為陰性，縣內足跡都已完成環境清消。

縣府表示，近來國內疫情攀升，群聚風險相當高，民眾應減少不必要移動、集會，避免出入人多擁擠的場域，落實勤洗手、佩戴口罩，咳嗽禮節及等防護措施，如有居家隔離..等民眾，請主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。



衛生局長趙紋華表示，近來疫情嚴峻，呼籲一定要完成3劑打疫苗，才能打造基礎的保護力。提醒至5月31日前65歲以上長者凡接種任1劑疫苗，贈送500元等值獎勵品，請速洽嘉義縣各鄉鎮市衛生所或合約院所，接受隨到隨打服務，或上衛生局網站查詢。