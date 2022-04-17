搶攻母親節！漢來海港推愛麗絲仙境甜點季　85ºC預購蛋糕抽iPhone

▲搶攻母親節！漢來海港推愛麗絲仙境甜點季。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

儘管疫情延燒、加上原物料上揚、人力短缺衝擊，但漢來美食旗下的金雞母漢來海港仍舊業績暢旺，其中台中店今年第一季業績成長14%，漢來也乘勝追擊，在母親節前推出「甜點季」，今年特別結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計8款繽紛甜點搶攻媽咪的胃；85ºC則推出六款母親節主題蛋糕應戰，包括女王皇冠、彩妝系列等。

漢來海港坦言，去年疫情期間各行各業都受到嚴重衝擊，今年開春以來業績穩定成長，1至3月皆優於去年，1月份營收2100萬，較去年成長420萬，年增23%。2月份營收1800萬，較去年成長成長60萬，年增3%。3月份營收1700萬，較去年成長220萬，年增14%。

▲搶攻母親節！漢來海港推愛麗絲仙境甜點季。（圖／漢來提供）



漢來海港今年甜點季結合童話故事《愛麗絲夢遊仙境》主題，設計8款甜點，超人氣甜點五星主廚Robert也現身指出這次甜點的設計，首重層次堆疊，不僅在視覺上要求，在味覺上的標準更是嚴苛，是要將多元的食材依照原料本身的特性去調整，才能調配出完美的黃金比例，將味道完美融合。

8款甜點即日起上架供應，分別有覆盆子巧克力塔、檸檬香茅烤布蕾、薑香鳳梨布丁、白桃芒果泡芙、黑莓紅鶴泡芙、抹茶歐培拉、沙哈蛋糕和檸檬塔，每一款都融入愛麗絲夢遊仙境元素。

▲85ºC推預購母親節蛋糕抽iPhone。（圖／記者游瓊華攝）



連鎖咖啡店85ºC推出六款母親節主題蛋糕，使用比利時的嘉麗寶巧克力以及法國愛樂薇鮮奶油等，即日起至5月5日門市預購，母親節主題款蛋糕可享85折優惠，另外85 Cafe APP會員購買任一母親節主題款蛋糕，還有機會抽iPhone 13 Pro Max等。預計全台母親節檔期可售出21萬個蛋糕，相較2021年成長3.1%。