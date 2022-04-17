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大陸 大陸焦點 特派現場

蘇州封控衝擊電子產業鏈　台廠做最壞準備

▲▼大陸疫情,蘇州疫情 。（圖／視覺中國）

▲蘇州無預警升級防控。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸台商投資重鎮蘇州昨（16）日凌晨無預警通知進一步升級防控。在半導體產業集聚的蘇州工業園區、蘇州高新區及吳中區，以及精密機械產業集聚的吳江區等，進行封閉式管理。包括華碩（和碩）、佳世達（明基）、達方電子、台達電等大廠，無一倖免。

據「蘇州發布」通告稱，16日零時起，在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）進一步升級疫情防控措施。產業園區實行封閉式管理，嚴格實行一門一崗，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。

據防控措施，產業園區實行封閉式管理，廠內閉門生產，不會停工，但物流勢必會受影響。

據《聯合報》報導，蘇州台協會長、廣運機械董事長謝清福表示，封控的消息來得突然，「放假日前突然宣布，不曉得週一還能不能進廠上班。」謝清福表示，蘇州封控產業園區的訊息發布後，蘇州台廠做最壞的準備，大不了不開工放防疫假；但做最樂觀的預期，因為從過往防疫案例，蘇州即使封城也會在最短時間就復工復產。

謝清福認為，這也是台廠今後在大陸「動態清零」政策下，必須面對的常態。儘管台商都表示照常出貨，但隨著時間拉長、範圍擴大，群益投顧則指出，這對於台商的影響程度越來越大。

從產業鏈來看，在上海、昆山設廠業者大多以電子組裝廠居多，因為鄰近沿海，產品組裝完成後，就可以盡快送往機場、港口，藉由空運、海運運輸出去；也因此，上海剛封城時，市場最先擔心的是物流交通是否大亂，影響供應鏈順暢。

昆山、蘇州地區大多以PCB族群為主，欣興、南電都在昆山設廠，金像電、景碩、華通則在蘇州設廠。市場預料，這兩地開始受到管制後，PCB的供需狀況恐將率先受到影響。

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