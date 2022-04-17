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5月求職運最佳5星座曝　天秤有貴人相助、射手潛力無限

5月求職運最佳5星座曝　天秤有貴人相助、射手潛力無限

▲5月5星座求職運佳，可把握轉職機會。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多民眾為了獲取更好的薪資福利，常會關注求職網站，把握跳槽機會。星座網站「靈匣」便分享了5月份求職運爆棚，有望錄取多金有閒職位的5個星座供大家參考。

天秤座：貴人相助

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天秤們行事有規劃，他們有自己的準則。多數天秤的脾氣都很好，深諳以和為貴的道理，也將此作為自己的行事宗旨，只要是沒有觸犯到他們的原則，因此他們進退有度，什麼時候該做什麼事情天秤們都很明白，所以他們頗擅長社交，在各種場合都能說上話，這也對天秤們的工作很有幫助。天秤們此次工作上的變動就是有貴人在背後相助，這也是天秤們努力的結果。

金牛座：積極上進

金牛們在工作方面是積極上進的，因此也有了這次好運。金牛們現實、喜歡錢，但也明白錢不是萬能的，過度追求容易讓人誤入歧途，因此他們懂得約束自己。五月份開始，金牛們的好運就來了，這也是金牛們努力的結果，他們積極上進，又能控制自己不冒邪念，付出與收獲成正比，金牛們想要工作有所進步，那必然就要付出努力，時間和精力是必不可少的，所幸金牛們的付出得到了收獲。

魔羯座：量變產生質變

魔羯們很會學習，能找到不擅長的地方努力克服它。魔羯們在職場上，屬於默默努力類型，精於韜光養晦；前期他們不斷的學習，汲取知識和經驗，等到自己能獨當一面了，才慢慢顯露才能。五月份就是魔羯們量變產生質變的時間段，魔羯們將自己的能力顯露出來，可得到長官的認可。

獅子座：全新的世界

獅子們對權力的渴望是其他人想像不到的，為了這個目標盡窮盡一切努力，最終會成功的。五月份獅子們處在一個比較繁忙勞累的時間點，在經歷這段繁忙過渡期後就會有升職機會。獅子們將要面對一個全新的世界。所幸獅子座的朋友抗壓能力很強，懂得將壓力轉化為動力，在繁忙之中有條不紊的處理事情，充分展現自己的領導才能，讓上司注意到自己，但要注意恐會有小人從中作梗。

射手座：一往無前

射手們的潛力是無限的，但大多數時候他們並未盡全力，沒有展現出自己真正的才華，而有些能力長時間不用的話就會消退，只是射手們沒有注意到這個問題。五月份對射手來說是一次機遇，抓住這次機會就能扶搖直上，所以這段時間射手們會變得很忙碌，開始會手忙腳亂，待慢慢熟悉後事情就會變得輕鬆很多；面對來自上司的考驗時，射手們最重要的是沉著冷靜，相信自己。

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