去健身房需打滿3劑！百貨餐廳卻不在此限　公會怒了：雙重標準？

▲陳時中宣布，國內24場域工作人員等對象，4/22起要完成第三劑追加劑接種，參加健身房者也需打完3劑。（示意圖／pixabay）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

本土疫情嚴峻，單日確診數屢創新高，指揮官陳時中昨(15)日宣布，國內24場域工作人員等對象，4/22起要完成第三劑追加劑接種，另參加進香團、旅行團以及健身房場所，也要求打滿3劑。不過，這也引發了台中市健身房商業同業公會的不滿，認為健身房不應該比照八大行業接種規範，且百貨餐廳並未列入此規範中，「是否雙重標準，應公平考量。」

台中市健身房商業同業公會表示，健身房屬於運動產業，非高風險場所、過去也沒有群聚感染事件，不應比照八大行業訂定接種規範，且不少會員制健身房進場都採記名制，館內也都會配合政府防疫措施，器材有相當間距，提醒保持社交距離，相較於不記名式、會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離之產業，例如，百貨、餐廳、賣場…等，卻無此規範，「是否雙重標準，應公平考量。」

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台中市健身房商業同業公會提到，政府強化疫苗第三劑規範，初衷是提升施打率的普及率，但疫苗施打為自主意識選擇、不應強制規範，把壓力加諸在健身產業及其消費者。

台中市健身房商業同業公會認為，健身房為配合規範、執行疫苗通行確認，恐引發會員不滿和消費爭議，成產業營運負擔。健身產業於疫情期間，經營實屬不易，臺中市健身房商業同業公會表示，將以產業執行面和政府溝通，爭取更公平的對待。