「玖壹壹也在場」58桌僅200人實聯制　恐怖招商會最高可罰30萬

▲必礦科技在臻愛會館席開58桌，傳出已有3人染疫。（圖／環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

必礦科技4月9日在台中臻愛會館舉辦招商大會，現場聚集逾500人，還有不少知名藝人。近日陸續爆出與會民眾已有3人染疫。據悉，現場當日在2樓共席開58桌，預估參加人數超過550人，但會館僅提供200多位賓客實聯制資料，涉實聯制不實，且主辦方也未再要求參加者實聯制，衛生局擔心成VVG婚宴翻版，透露「會館跟主辦都將開罰，可罰3000到1.5萬元」。

根據參加民眾透露，自己進臻愛會館有實聯制，但進到礦癮記者會時並沒有被要求實聯制，現場席開58桌，部分沒有坐滿，「但人數一定超過500人！」且有聽到不少人提到自己是搭乘遊覽車前來，研判有不少是外縣市民眾。

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▲台中市政府原本公布的出席藝人名單當中包括孫生、鼓鼓，但後來證實烏龍一場，兩人未參加活動。（圖／市府提供）

在必礦科技發出的邀請函中提到，活動邀請了藝人沈玉琳、郭靜、玖壹壹、孫生、鼓鼓等15組藝人，市府依照實聯制發送細胞簡訊通知民眾篩檢，也請出席藝人去篩檢。但其實歌手鼓鼓（呂思緯）、藝人孫生都未出席活動，卻被市府點名，紛紛在臉書上哀號，昨天深夜台中市長盧秀燕也到鼓鼓臉書致歉，並邀請鼓鼓到台中唱跨年演唱會。

台中市新聞局長鄭照新表示，記者會上公布的出席名單係由主辦單位提供，但市府要進一步求證，主辦單位竟不接電話、不配合說明清楚，「嚴重影響疫調，市府不排除對主辦單位開罰。」

要罰的不僅主辦單位，提供場地的臻愛會館也涉嫌實聯制不實恐遭罰，據悉，當天光是2樓記者會現場的民眾就破550人，但館方竟只提供一半的實聯制資訊，此讓衛生單位相當頭痛，將對會館開罰，依法開罰3000元到1.5萬元。

針對業者是否落實實聯制防疫措施，衛生局目前進行裁處行政程序，會依法行政，完成程序後就會辦理，將處3千元以上、1.5萬元以下罰鍰。如業者未配合或疫調不實，將依違反傳染病防治法第43條第2項，依同法第67條處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰，依法嚴正處理。