「合利他命」與武田藥品bye bye！為何新公司海外第一仗就是台灣？

▲武田合利他命。（圖／記者周宸亘攝）



文／劉煥彥／今週刊

台灣人超喜歡買各式日本藥品、保健食品及營養品，其中一款熱賣多年的就是武田藥品公司的合利他命（アリナミン），疫情前國人去日本遊玩，總會帶幾瓶回來當伴手或自用。

由於合利他命在台灣銷路太好，之前武田藥品甚至找來台灣藝人代言，推出在國內的電視廣告。

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但隨著合利他命所屬的武田消費者保健部門，2020年賣給美國最大私募基金業者黑石集團（Blackstone Group）後，去年4月該事業體正式與武田藥品分家，並更名為日本「合利他命製藥」。

不僅如此，日本合利他命製藥的第一家海外子公司，也就是台灣合利他命藥品公司，也在這個月成立。

「富爸爸」從武田藥品換成美系私募基金的日本合利他命製藥，把台灣視為拓展亞洲市場的第一個戰場，希望透過合利他命在本地的高知名度，把台灣市場做大做強，未來強化既有的韓國及泰國市場之外，更有意進軍其他的東南亞國家。

▲合利他命強效錠EX Plus產品。（圖／記者湯興漢攝）



從美式量販店到藥妝網站 合利他命都是大熱門



台灣人到底有多愛買合利他命？

去年10月有美式量販店限時低價促銷，一度造成全台各門市塞爆，沒搶到的消費者只能捶心肝。

新冠肺炎發生後，可直接買到日本商品的電商網站大受歡迎，其中在Dokodemo的日本藥品類，不同包裝的合利他命強效錠就高居熱銷排行榜的第二位及第八位；

去年10月開設台灣官網的日本平價通路大國藥妝，在維他命類的熱門度排行榜上，合利他命更是高居第一位。

綾瀨遙、反町隆史、香川照之 都為合利他命代言



過去兩個月以來，日本合利他命製藥在台日兩國都有不少對外曝光，包括在日本推出多支電視廣告，找來「國民女友」綾瀨遙、男神反町隆史，以及因「大和田常務」一角在日劇《半澤直樹》大紅的實力派演員香川照之等人代言。

本月1日合利他命製藥也發布聲明，宣布成立台灣子公司「合利他命藥品股份有限公司」，其中說明「為了更靈活因應亞洲的醫療保健需求，並進一步拓展合利他命的產品和服務，日本合利他命正式在台灣新設子公司」。

合利他命藥品股份有限公司董事長楊博文說：「我們很高興，作為日本合利他命製藥的獨立子公司開展業務。合利他命是個有高知名度的品牌，在台灣擁有忠實客戶群。我們的目標與日本母公司相同，就是為客戶提供優質的產品和無與倫比的服務。」

聲明中也提到，「合利他命將立足台灣，進一步拓展亞洲市場，透過提供優質的產品和服務及值得信賴的資訊，為民眾健康做出貢獻」。

合利他命製藥前身 年營收142億台幣 海外佔比不到一成



日本合利他命製藥社長本多英司在去年4月初刊出的日本經濟新聞專訪中表示，該公司納入黑石集團旗下後，將致力拓展海外市場，第一步就是要在數年內成立台灣子公司，因為少子化導致日本國內的非處方藥（over the counter drug）市場萎縮，新冠肺炎也造成外國觀光客爆買的營收消失殆盡。

報導指出，該公司還在前身武田消費者保健部門時，在2020年3月為止的會計年度營收為608億日圓（約142億元台幣），但海外市場營收佔比連10%都不到。

該公司的合利他命及感冒藥Benza等產品，固然在日本家喻戶曉，但在海外只侷限於台灣等少數市場；中國及東南亞則是明日之星，因為當地人口及所得雙雙增加。

合利他命佈局台灣 未來將擴大產品組合



根據日經報導，日本合利他命製藥原本計劃「數年內」成立台灣子公司，結果才一年就成立，為何合利他命製藥加速佈局台灣？

合利他命製藥總公司管理層日前接受《今周刊》書面訪問時表示，「我們是2012年起將產品銷售到台灣，並成功取得穩定的銷售增長。時至今日，台灣對我們是個非常重要的市場。」

「我們相信透過子公司成立，能夠為大家健康做出貢獻，也能使我們更快速且靈活地做出決策，所以我們希望以最快速度在台灣成立子公司，嘉惠台灣消費者，並有助擴張我們的業務。」

在做大台灣市場的策略上，合利他命製藥首先將强化旗艦品牌合利他命，並考慮消費者需求，擴充產品組合。

根據合利他命製藥的繁體中文網站，該公司產品除了合利他命等維生素製劑，還有感冒藥、咳嗽藥、鼻炎藥、皮膚外用藥、腸胃藥、眼藥水、漢方製劑等。

合利他命外包裝 「武田」字樣將消失



合利他命製藥總公司在書面專訪也提到，「作為公司經營策略一環，我們正全力進軍亞洲市場。我們於2012年進入台灣市場，穩步擴大銷售。」

「在當地設立子公司，能實現更快、更靈活的決策，且能配合市場需求推出新產品，強化與消費者的交流，培養本地人才，為市場打下基礎，才能實現進一步的成長。」

對國人來說，未來有朝一日買到的合利他命，或許最大不同就是，包裝上再也沒有「武田」的名稱了。

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