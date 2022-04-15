遭陌生人占領　台女曝上海住宅內部恐怖亂象：睡到一半有人闖進來

圖文／鏡週刊

上海自上月底實施封閉式管理至今將近3周，雖然控管力道很大，確診數卻沒有下降，反而陸續傳出許多問題。上海居民日常除了搶不到菜，現在還要擔心住處被強制徵收，作為收治確診者的「方艙」，一名在上海工作的台灣人就表示，自己居住的高級酒店式公寓不但被塞進一堆來路不明的「住戶」，甚至有單身的女性原住戶睡到半夜，竟然有陌生人持卡闖進房逛大街，真的超荒唐。

今年初才從台灣搬到上海的林小姐表示，她目前居住在地鐵沿線上的高級酒店式公寓，租金為9,800到2萬人民幣（約新台幣44,813到91,457元）不等，公寓大約有100間房，目前入住戶數接近30戶，其中約有40人非中國籍，自上月底緊急封城開始，在上海討生活的困難度瞬間飆高。

首先是買菜的問題，因為遲遲等不到配給，當地一群被稱為「志願者」的志工，便進駐協助居民採買、送餐，所有住戶建立一個微信群，彼此可以組團團購食物與日用品，但奇怪的是，這群志願者總是對住戶想購買的東西有意見，「看到住戶想要團購的LeTao和星巴克禮盒，力勸這店家不專業吃了會拉肚子，他們推薦團購的店家才是口碑老店，不讓眾人團購」，種種莫名其妙的行徑，讓住戶深感困擾。

隨著解封遙遙無期，除了食物取得困難，現在已經連居住安全都是一大問題。林小姐表示，公寓管理員在沒有告知住戶的情況下，讓許多陌生人住進來，許多不戴口罩的大媽們在走廊喧嘩、沒穿防護服的成年人刷著電梯卡進進出出，原本的住戶卻已被要求足不出戶兩週，看到這種亂象簡直氣炸，對此公寓方給出的解釋是「這都是志願者與醫護」，希望能互相體諒。

但事情只有更糟糕沒有最糟糕，原住戶很快就發現，這些外來者拿的竟然是通用房卡，可以隨意進入公寓裡的每一個房間，就有單身女住戶表示，晚上睡到一半有人拿卡開門進來，超恐怖，陸續還有住戶反應東西被偷、由管家配送到門口的食物礦泉水短少或被拿走、在家時有人試圖開門進來「參觀」，種種亂象快要逼瘋人。

就在住戶群情激憤，希望公寓管理員能出面捍衛住戶權益時，一名剛搬來的女住戶表示自己原本住在隔壁區的另一間服務公寓，但3月22日時突然接到通知，公寓被徵收做隔離處，所有住戶16小時內必須撤離，不少人被迫扛著鍋碗瓢盆和大小行李倉惶離開，她也在流浪2天後才找到這裡落腳，聽完這段悲慘遭遇後住戶便無力氣爭取權益了，改為自我安慰至少目前只是混住，沒有被趕走。

「經過今天，我對於上海的素質有了深層全面的敬佩」，林小姐無奈的自嘲，敬佩上海什麼呢？林小姐諷刺地說：「大概是受了此種對待，還能嘲諷幾下便繼續咬牙的堅韌，2千多萬人口的上海市竟然聽不到太多潑鬧和頑抗，我想這是台灣人永遠做不到的事情吧！」





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