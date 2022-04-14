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俄國宣稱馬力波1026名士兵投降　烏軍秒拍片打臉

記者王佩翊／編譯

克里姆林宮聲稱，俄軍13日徹底拿下馬力波，而藏身在當地一間大型鋼鐵廠的1026名烏軍士兵也跟著投降，還強調目前馬力波已經被完全控制。然而相關消息隨即就遭到烏方打臉，烏軍第36旅指揮官與亞速營指揮官共同拍攝影片表示，士兵仍然團結一致地堅守崗位，同時將不惜一切代價完成使命。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯日前宣稱，駐守在南部城市馬力波的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅1026人已向俄軍投降，其中包含162名軍官。克里姆林宮強調，馬力波已經完全被俄軍控制。不過烏克蘭國防部隨即回應稱，並未收到任何投降的訊息。

俄國聲稱掌控馬力波，然而位於前線作戰的烏軍指揮官與亞速營負責人立刻拍片打臉俄羅斯。亞速營指揮官普羅科彭科（Denys Prokopenko）在影片中強調，「我們亞速營的成員與海軍陸戰隊員團結一致，他們是真正的士兵、英雄。他們恪守誓言，效忠於烏克蘭人民，將繼續合作保衛馬力波。不要把逃兵和投降的人當成英雄，他們選擇了恥辱的道路，不應該奉為英雄。」

▲▼俄宣稱1000名士兵投降　烏軍秒拍片打臉：仍堅守馬力波。（圖／YT／Russia`s Suffering In Ukraine）

▲烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官與亞速營負責人拍片證實，士兵仍堅守馬力波。（圖／YT／Russia`s Suffering In Ukraine）

烏克蘭海軍陸戰隊第36旅指揮官福利那（Serhii Volyna）則說，「我們和亞速營成員完成了一項成功的行動，我們已經加入他們的行列，並成功地進行重組。我們將繼續執行作戰任務，士兵們士氣高昂，將不惜一切代價完成使命。」

事實上，不只烏克蘭，就連英國情報部門也立即打臉俄羅斯聲稱佔領馬力波的說法。情報單位表示，「烏克蘭軍隊對於馬力波的持續防禦目前依舊牽制了大量的俄軍。」

馬力波在俄羅斯入侵烏克蘭初期就被鎖定為主要目標，歷經7週的戰鬥，馬力波幾乎被夷為平地。市長博依琴科（Vadym Boychenko）預估，該市至少有2.1萬名無辜平民喪生。

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