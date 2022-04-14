業者盼三章一Q獎勵金機制浮動調整　陳吉仲：最快下週有答案

▲陳吉仲表示，營養午餐獎勵機制最快下週就有答案。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

學校營養午餐採用三章一Q國產食材每學童一天獎勵6元，偏鄉10元，團膳業者盼機制檢討，能跟油價一樣採浮動調整，農委會主委陳吉仲今（14日）表示，明天和業者開會討論，再將結果送行政院，最快下週就會公布新機制。

農委會今舉辦「咖啡產業策略聯盟成立大會」記者會，對於團膳業者希望三章一Q獎勵機制比照油價做浮動調整，陳吉仲說，去年玉米價格開始上漲，加上俄烏戰爭及疫情塞港，運輸成本增加，玉米、黃豆和小麥等價格上漲，造成飼料、麵粉和畜產品如豬、雞肉、雞蛋價格，也因市場機制上漲。

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陳吉仲表示，全國團善業者已有跟農委會反映營養午餐部分，明天會開會討論，朝整個機制運作，當這些產品在一定價格之上時，會針對學校午餐若使用國產三章一Q，每位學童一天獎勵6元，偏鄉獎勵10元，明天會商後會將調整機制跟行政院報告，若可以盡快在下週公布結果。

陳吉仲最後強調，重點是讓物價上漲時，不能影響3000多所國中小，近160幾萬學童的午餐，重申此議題很快會有答案，最快下週公布。

全國餐盒同業公會理事長陳明信受訪強調，目前禽流感、極端氣候等情況，對農畜產品衝擊都很大，並沒有覺得獎勵金一定要多少，只是希望在物價漲或跌時，都能跟著調整，重點是政策能「可長可久」，因此期待明天討論有共識。