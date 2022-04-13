疫情延燒18縣市、311所園校停課　本土生單日確診+75

▲今天呠土校園新增例。（圖／記者許靖騏攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今（13日）新增本土確診病例744例寫下歷史新高，各級學校確診個案也是連環爆，根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，全台共有18縣市、311所園校停課，比昨天又新增37所園校，另今天本土學生新增確診75例，也讓本土學生累計確診數突破1600例。

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也是連環爆，繼昨天本土校園新增88例確診個案，改寫單日最高確診數紀錄，今天又新增75例確診。

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▲今天本土學生確診數大增75例。（圖／教育部提供）

根據教育部今天傍晚公布最新統計資料，截至17時30分為止，本土校園確診數從昨天1527例，今天來到1602例，新增77例，包括大專校院新增19例、高中17例、國中5例、小學26例、幼兒園8例，也讓本土確診總數超過1600例，1602例中包括 427例為本土大專校院生，高中生247例、國中生200例、國小生533例，還有195例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增2例，都是境外大專校院學生，確診總數來到652例，其中大專校院學生599例，境外移入高中生43例、國中生1例、國小生7例與2例幼兒園。

根據教育部統計，截至今天下午三時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣計18縣市、311所園校，採全校或部分班級停課（含線上教學），其中幼兒園51所、國小123校、國中41校、高級中等學校51校、大專校院45校，和昨天相比，新增37所園校。