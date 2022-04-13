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中央地方停課標準不同調　教長：溝通並提醒配套措施

▲▼部分縣市對停課標準有意見，潘文忠表示，教育部將持續溝通。（圖／記者許敏溶攝）

▲部分縣市對停課標準有意見，潘文忠表示將持續溝通並提醒配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長潘文忠昨（12日）宣布放寬停課標準，引發不少國小家長批評與擔憂太寬鬆，更有部分縣市宣布不跟進，潘文忠今天（13日）下午表示，已經請國教署長彭富源親自與有不同意見的縣市進行討論與了解，並透過應變小組這個平台溝通，若各縣市要採取更嚴標準，會提醒注意配套措施，包括考慮學生的健康維護與受教權益，以及連動家長後的相關影響。

校園確診個案連環爆，過去2名學生確診就全校停課規定被家長抱怨太嚴格，潘文忠昨宣布全校停課標準將放寬，全校3分之1以上班級確診或全校10班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課，但由於12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，引發家長擔憂並批評教育部「不管孩子死活」，而雲林縣昨天更率先宣布，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，將不跟進教育部最新公告停課標準。

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國教行動聯盟（國教盟）今也指出，新的停課標準太寬鬆，等於「校園疫情大爆發才停課」，這樣根本來不及，加上目前科學研究還不知道染疫後對青少年是否有長期影響，導致很多家長人心惶惶，希望教育部緊縮國小停課標準，例如一校有4到5人確診就要全校停課。

對於各縣市採舉不同停課標準，潘文忠今天下午在部務會報前接受媒體聯訪時指出，早上已經請國教署長彭富源，親自與有不同意見縣市進行討論與了解，詢問各縣市的考量為何，目前了解，部分縣市對原本新停課標準執行上有些建議，教育部會進一步進行更深入討論，有些則是不了解新標準的說明，故教育部成立應變小組，希望充分了解各縣市需求與考量，若要採行更嚴標準，會提醒該注意的配套措施，包括要考慮到學生的健康維護與受教權益，以及連動家長後的相關影響。

潘文忠表示，中南部縣市因為規模比較小的學校數量多，部分縣市經過國教署說明了解後，知道一校若只有6個班，或者國中只有3個班，這種情況下，只要一到兩班停課就達到3分之1，目前提出的大多是學校規模比較小，疫情也沒都會那麼嚴重的學校。

潘文忠也強調，過去雙北因為學校規模大、學生數多，全校有60到70班，但過去2班有人確診就要全校停課，教育部制訂新的停課標準，這個新政策讓停課有一致性規範，也是回應縣市首長期待，未來在執行面部分，會透過應變平台和縣市充分溝通。
 

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