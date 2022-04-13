65歲以上各縣市疫苗覆蓋率曝光！連江排第一　花東吊車尾

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情嚴峻，65歲以上長者又是中重症高危險群，須要盡快接種疫苗獲得保護。中央流行疫情指揮中心今（13）日公布65歲以上疫苗覆蓋率，第一劑84.1%、第二劑79.6%、第三劑64.9%，比全國略低，各縣市當中接種率最高為連江縣，至於吊車尾縣市則是花蓮與台東。



▲指揮中心4/13公布各縣市65歲以上接種疫苗數據統計。（圖／指揮中心提供）

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截至目前為止，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 83.9%、第 2 劑 79.04%、基礎加強劑接種率 0.83%、追加劑接種率 53.19%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 76.84%）。

指揮官陳時中說明，整體來看65歲以上完成接種的覆蓋率和全國數字相似，但全國實際的覆蓋率更高，因為母數包含不能打疫苗的12歲以下族群，放在統計裡看，還是相對有努力空間。各縣市當中打最多的是連江，第二劑將近九成，第三劑76.2%，有些相對較低的希望趕快努力，畢竟對整體疾病嚴重重度或死亡都有很大影響。

根據指揮中心最新統計，今年本土病例總計4932，當中有18例屬於中重症，包含2例重症死亡個案在內，有14例超過60歲以上。