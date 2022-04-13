合歡山高山杜鵑花季開始　翠峰至大禹嶺路段4／16起高乘載管制

▲合歡山玉山杜鵑花期人潮洶湧，台14甲線今年首度實施高乘載管制（下同）。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

合歡山高山杜鵑花季即將到來，台14甲線「翠峰─合歡山遊客服務中心─大禹嶺」路段，因路寬狹窄、會車不易，每逢花季車潮即大量湧入、造成交通壅塞，自本周六（16日）起將於該路段實施為期2個月的假日高乘載及流量管制，以確保合歡山地區花季期間台14甲線交通和旅遊安全順暢。

公路總局二區養工處表示，於110年11月10日就曾邀請相關機關單位召開「台14甲線合歡山杜鵑花季疏運策略研商會議」，研商花季期間實施「高乘載」與「流量管制」措施，並在今年3月24、28日分別提報南投縣與花蓮縣道路交通安全聯席會報，審議通過。

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二區養工處指出，12日再經邀集相關單位研商，決議自4月16日起至6月19日止的合歡山杜鵑花季期間，實施高乘載管制及流量管制，措施如下：

1. 管制時間：杜鵑花季假日上午6至11點。

2. 管制地點：(1)西端管制點，台14甲線18k翠峰管制站；(2)東端管制點，台14甲線41k大禹嶺與台8線110k路口。

3. 高乘載管制：搭乘3人以上小客車開放通行、客運接駁車及乙類大客車不受限制。

4. 流量管制：高乘載管制間所視壅塞情形，每10分鐘放行20輛。

養工處強調，高乘載管制期間「大貨車」以及「未搭乘3人以上小客車」禁止通行，大型重機與機慢車不管制，另提醒賞花民眾應循序排隊通過管制站，如有違規插隊行為將由警方錄影逕行取締，交通管制措施視實際花季情況提前或延後結束。

而近期前往合歡山等海拔直上3000公尺高山地區的遊客甚多，路狹蜿蜒且停車空間有限，養工處建議民眾多利用平常日前往賞花，上山前務必先行檢查車況、查詢路況、加強保暖與評估自身狀況，且切勿隨意違規停車與疲勞駕駛。