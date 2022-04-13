　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重機遇鬼切逼車　煙燻妝妹搖車窗嗆「有打燈啊」33秒超ㄎㄧㄤ影曝

記者閔文昱／綜合報導 

台灣交通亂象層出不窮，鬼切、無預警開車門樣樣來。一名重機騎士近日行駛在某處道路時，左側一輛白車突然向右急切，險些撞上這名騎士，讓他氣得上前理論。不料白車搖下車窗後，車內一名畫著濃妝的女駕駛卻理直氣壯反嗆「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」、「你可以騎過去一點啊」。奇葩說詞引發不少網友關注。

臉書社團「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」近日上傳1段行車紀錄器影片，只見行駛於路中的重機險遭另一輛突然右切的白車撞上，所幸騎士及時閃躲才沒釀成車禍。為此，騎士跟上前並停在白車旁理論，「你剛這樣逼車OK喔？」車內女駕駛則回，「我有打燈啊」。

▲女駕駛惡意逼車後竟嗆，「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女駕駛惡意逼車後竟嗆，「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

騎士接著問，「妳有打燈，啊妳不用看有沒有車嗎？」女駕駛這時略顯不耐回嗆，「那你就不要騎在這啊！」讓騎士聽了頓時傻眼，「我重機欸！我不能騎在這嗎？」女駕駛又嗆，「你可以去那邊一點啊！」最後再口齒不清地嗆了一句，超無厘頭的行為讓騎士瞬間不知該如何應答。

影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「三寶無極限」、「祝她下次遇到砂石車」、「直接檢舉開罰⋯避免更多危險駕駛行為，造成嚴重後果」、「三寶，永遠不知道自己錯在哪」、「回答的口氣讓人想譙她都不行」、「不止駕照用雞腿換的，連講話都含著滷蛋」、「感覺ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、「任意變換車道，叫她别出來害人」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重機遇鬼切逼車　煙燻妝妹搖車窗嗆「有打燈啊」33秒超ㄎㄧㄤ影曝

連千毅找到「夜市翻桌仔」！他秒變臉罰站27分　3次90度鞠躬道歉

高醫出現確診者足跡　深夜急召接觸員工「預防性採檢」

宜蘭清明連假爆「確診遊客足跡」　羅東夜市、礁溪溫泉全上榜

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝「防疫3策略」：每天千例就快發生

本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

基隆男居隔「騎車買飲料」被抓　偷跑喝一杯代價20萬

女兒出生2個月…健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」　網笑翻：後勁好強

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！　上傳前早知情：以為別人看不出來

汽車突左切！騎士按喇叭提醒　駕駛比中指酸：難怪你送外送

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

重機遇鬼切逼車　煙燻妝妹搖車窗嗆「有打燈啊」33秒超ㄎㄧㄤ影曝

連千毅找到「夜市翻桌仔」！他秒變臉罰站27分　3次90度鞠躬道歉

高醫出現確診者足跡　深夜急召接觸員工「預防性採檢」

宜蘭清明連假爆「確診遊客足跡」　羅東夜市、礁溪溫泉全上榜

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

毛帽哥「胖虎式開唱」驚動警！永和人忍3年崩潰：拜託放過我們

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝「防疫3策略」：每天千例就快發生

本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

基隆男居隔「騎車買飲料」被抓　偷跑喝一杯代價20萬

女兒出生2個月…健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」　網笑翻：後勁好強

汐止加油站槍響！男帶毒騎車拒檢「逃竄10公里」　警狂轟4槍逮人

重機遇鬼切逼車　煙燻妝妹搖車窗嗆「有打燈啊」33秒超ㄎㄧㄤ影曝

美股開盤勁揚　那斯達克指數大漲逾230點

連千毅找到「夜市翻桌仔」！他秒變臉罰站27分　3次90度鞠躬道歉

高醫出現確診者足跡　深夜急召接觸員工「預防性採檢」

宜蘭清明連假爆「確診遊客足跡」　羅東夜市、礁溪溫泉全上榜

烏克蘭情報局：俄羅斯會「恐攻自己領土」　複製普丁摧毀車臣歷史

潘威倫叩關生涯3萬球　對決樂天洋投狂威

「快篩國家隊」成軍每月產300萬劑↑　供應商：今起由政府分配

死守馬力波48天！烏克蘭海陸兵投降了　曝部隊慘況：我們別無選擇

呆萌海獺肚上玩冰塊練核心　小短手狂撥護食畫面超療癒

生活熱門新聞

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

50嵐「最頂品項」曝　網：想接管子送到家

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

台北1國小生確診　家長質疑封鎖消息

北市將廣發家用快篩！黃珊珊曝防疫3策略

門把沒得掛！外送員「1招神解」千人跪了

防疫假怎申請？5大措施應對報酬一次看

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

桃市+53個案　21處足跡曝光

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

本土Omicron燒！2大症狀佔一半

快訊／網傳南彰化有醫護確診！　衛生局證實了

12星座「永遠改不掉的壞習慣」！

明晚變天　鋒面到驟降8°C迎雨

更多熱門

相關新聞

小發財遇鬼切迴轉　神甩尾展求生慾

小發財遇鬼切迴轉　神甩尾展求生慾

一名女騎士騎著機車行經苗栗獅潭台三線路段，在行進過彎處，打了方向燈後來個瞬間大迴轉，嚇得後方小貨車急打方向盤閃過，差一點就被女三寶收割。有網友將行車紀錄寄PO上網引起網友熱列討論。

保時捷鬼切逼車載有孕婦小車！叫囂：比你混得好

保時捷鬼切逼車載有孕婦小車！叫囂：比你混得好

3男「大濃妝」闖杜拜遭逮　真實相貌笑翻網友

3男「大濃妝」闖杜拜遭逮　真實相貌笑翻網友

騎士綠燈突左轉　慘遭後車撞死

騎士綠燈突左轉　慘遭後車撞死

LINE對話曝！麥拉倫車主怨「口氣差」：讓他賠吧

LINE對話曝！麥拉倫車主怨「口氣差」：讓他賠吧

關鍵字：

濃妝鬼切煙燻妝妹

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

尪死「房子被公婆賣掉」人妻索賠…結局慘

50嵐「最頂品項」曝　網：想接管子送到家

張安樂交保笑：先醜化羞辱我們

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

花100轉大型扭蛋　掉出活體橘貓

獨／28歲工人3劣勢勇買特斯拉　衝動原因曝光

新婚1個月準備當爸　24歲外送員車禍亡

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

更多

最夯影音

更多
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！
延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面