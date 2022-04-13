重機遇鬼切逼車　煙燻妝妹搖車窗嗆「有打燈啊」33秒超ㄎㄧㄤ影曝

記者閔文昱／綜合報導

台灣交通亂象層出不窮，鬼切、無預警開車門樣樣來。一名重機騎士近日行駛在某處道路時，左側一輛白車突然向右急切，險些撞上這名騎士，讓他氣得上前理論。不料白車搖下車窗後，車內一名畫著濃妝的女駕駛卻理直氣壯反嗆「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」、「你可以騎過去一點啊」。奇葩說詞引發不少網友關注。

臉書社團「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」近日上傳1段行車紀錄器影片，只見行駛於路中的重機險遭另一輛突然右切的白車撞上，所幸騎士及時閃躲才沒釀成車禍。為此，騎士跟上前並停在白車旁理論，「你剛這樣逼車OK喔？」車內女駕駛則回，「我有打燈啊」。

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▲女駕駛惡意逼車後竟嗆，「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

騎士接著問，「妳有打燈，啊妳不用看有沒有車嗎？」女駕駛這時略顯不耐回嗆，「那你就不要騎在這啊！」讓騎士聽了頓時傻眼，「我重機欸！我不能騎在這嗎？」女駕駛又嗆，「你可以去那邊一點啊！」最後再口齒不清地嗆了一句，超無厘頭的行為讓騎士瞬間不知該如何應答。

影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「三寶無極限」、「祝她下次遇到砂石車」、「直接檢舉開罰⋯避免更多危險駕駛行為，造成嚴重後果」、「三寶，永遠不知道自己錯在哪」、「回答的口氣讓人想譙她都不行」、「不止駕照用雞腿換的，連講話都含著滷蛋」、「感覺ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、「任意變換車道，叫她别出來害人」。

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