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本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

▲▼全面防疫，臺北市環保局今日起至春節前，聯手國軍陸軍第六軍團33化學群，就臺北車站機場捷運等交通樞紐及10大公共場域擴大消毒，防範未然，維護市民健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家認為本土疫情尚未到顛峰。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中今（12）接受廣播節目訪問時坦言，以目前趨勢而言，4月底單日新增本土個案，幾乎一定會達上千例。國內確診數雖屢創新高，前台大感染科醫師林氏璧認為，本土疫情仍尚未到顛峰，若台灣真的進入社區大流行，就有可能看到確診數破萬，「這是場長期抗戰，會拖蠻久的。」

林氏璧今在粉專發文表示，從過去6天的PCR陽性率來看，疫情確實有上升趨勢。但他也認為，增加幅度依然有被壓制，「這也是我們想要的，不要到指數型上升，讓他緩升希望能控制在一定程度。」

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至於多高才是頂峰？林氏璧指出，這取決於各國檢查量能，檯面上最高峰確診數不能只看數字，同時看檢測陽性率才能一起解讀。他也提出此波Omicron各國的陽性率變化，隨著社區感染增加，檢查陽性率幾乎都會激增，因Omicron傳染力太強，怎麼檢測怎麼有。

林氏璧說明，即使是以檢測量能為傲的南韓，檢查陽性率都激增到破50%；日本也從50%稍微降至40%以下；丹麥檢測量能高，從30%降到15%；英國則維持在10%上下。美國該感染的差不多都感染完了，從30%掉到5%。

▲▼ 。（圖／林氏璧授權提供）

▲各國檢測陽性率。（圖／林氏璧授權提供）

台灣PCR全開一天檢查量能約20萬。林氏璧指出，在不考慮池化的狀況下，若台灣真的進入社區指數型上升大爆發，且陽性率激增至10～20%，就有可能看到單日確診2至4萬。若像韓國或日本的大流行，檢測陽性率上看40%，就可能到8萬。「這是天花板，應該很難比這個高。」

儘管如此，林氏璧仍認為「不太容易看到這樣2～8萬的數字」，他解釋，因在數千近萬時，政府及人民可能受不了，因此會踩煞車，忍不住壓一下。林氏璧說，台灣人不像國外看過每天上萬確診，還是會有心理關卡要過，而政府也可能在某些地方又收緊，人民會自動減少外出群聚等等。

針對許多人關心的疫情何時才會到頂峰，林氏璧也認同李秉穎的說法，「我們現在在做的事情是壓平曲線，把到頂峰的時間往後延長。但延的越長，其實下來就會越久」，他認為這是長期抗戰。

林氏璧更強調，不能期待台灣會看到如其他國家很快起來、又很快掉下去的曲線。因只要社區有一定人口沒感染過，病毒就會繼續傳播。「理想上是希望能用各種方式把確診壓在一定程度，輕重分流順暢，不影響日常生活還有其他疾病的醫療」，他認為，若能做到如此，即便還有疫情，也可過著接近正常的生活，不需如前兩年般風聲鶴唳。

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