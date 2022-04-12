東部1縣市「確診衝破百」一夜變色！淨土剩2塊　最新確診地圖曝

▲12日新增551例本土確診。（點圖可放大／疾管署網站）

記者施怡妏／綜合報導

本土確診衝破5字頭！指揮中心今（12）日公布國內新增551例本土病例，再創今年新高紀錄，統計今年已有4,797人染疫。根據疾管署最新確診地圖顯示，新北市確診已突破千例，而花蓮確診人數也突破百人，顏色深了一階，從原本的橘紅色轉變為咖啡色。

從確診地圖中可以發現，位於北部地區的基隆、雙北、桃園、新竹疫情較為嚴重，全都是深咖啡色（確診人數>100人），南部地區的高雄也是深咖啡，目前累計確診506人。此外，東部地區的花蓮顏色也深了一階，從橘紅色轉為深咖啡色，目前累計確診157人，是東部唯一一塊深色地區。

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本島最南的屏東縣，也深了一個色階，今年累計確診人數為81人。台中市也從橘色變為橘紅色，累計確診人數70人。而本來是0確診的南投市失守，累計3人染疫，顏色也從原本的淺黃色變成淡橘色。目前本島各地區都有確診個案，僅剩外島連江縣和澎湖縣繼續守住。

▲民眾出門在外戴緊口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

今日551例個案中，新北市（162例），臺北市（115例），高雄市（61例），桃園市（53例），基隆市（37例），花蓮縣（31例），臺中市（26例），新竹縣（16例），屏東縣（14例），臺南市（9例），宜蘭縣及新竹市（各8例），嘉義縣（4例），苗栗縣（3例），雲林縣（2例），彰化縣及南投縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。

4月本土病例統計（截至今日共3706例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例