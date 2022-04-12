甜不辣名店老闆想離婚　妻反控：吃喝嫖賭全來...還偷吃看護

▲萬華知名老店「亞東甜不辣」老闆主張老婆不願和他一起照顧媽媽，還對他默不關心，因此怒向法院訴離。（圖／翻攝自Google Maps）



記者林冠吟／台北報導

台北萬華知名老店「亞東甜不辣」驚爆家庭風波！吳姓老闆指控老婆近年來對他毫不關心，明知他有多重慢性疾病，卻執意與他分居，也不再願意對亞東經營付出，更不願意和他一起照顧母親，怒向法院訴離。不過台北地院審理後，卻查出吳男疑似外遇看護，駁回吳男離婚之訴，判他敗訴。

吳姓男子和老婆在萬華地區經營「亞東甜不辣」60餘年，從原本的小攤車一路打出名號，進階變成店家經營，更逐漸成為萬華地區的特色小吃，加上鄰近艋舺青山宮，更是吸引不少觀光客前來品嘗，甚至被稱為萬華四大甜不辣名店之一。沒想到，吳卻和結縭45年的老婆爆出婚姻危機，並向法院訴請離婚。

吳男向法官控訴，他和老婆2人在1977年結婚後，2人共同經營他父母所創立的「亞東甜不辣」小吃攤車，後續2人一闖出名號，買下店面，讓亞東甜不辣正式成為飄香60餘年的老字號名店；隨後他也立即買房，作為夫妻2人的永久居住地，以節省每天開店往返的時間，不料老婆卻因為年紀漸長性情丕變，明知道他有多重慢性病，先前更因心肌梗塞險些喪命，但老婆在他住院期間卻從未探視，還執意要與他分居，對他漠不關心，對亞東甜不辣的經營付出不如以往，更拒絕協助和他一起照顧婆婆。

吳男還加碼指控，他在擔任青山宮總幹事期間，因和女信徒在聊天，熟知老婆撞見後，竟衝上前扯，懷疑他外遇出軌， 限制他與異性朋友的交流，讓他感到心力交瘁，因此決定訴離。

不過吳妻指出，2人新婚才剛3天，吳男就入伍當兵，獨留她1人照看公婆和吳男5名年幼弟妹，她平時除要協助經營亞東甜不辣的攤車生意外，還需一人扛起扶養11口人的責任。

吳妻淚訴，吳男退伍後，家裡的經濟狀況也逐漸轉好，但吳男不但沒有感謝她的付出，還染上吃喝嫖賭的惡習，動不動就把她當成出氣筒辱罵，而婆婆因年長需要有人在旁照顧，她也是盡心盡力的服侍，直到因婆婆逐漸無法維持平衡，需要有人攙扶，她無力攙扶，2人才決定在2012年聘請外籍看護一起協助照看婆婆。熟知，吳男卻因此和外籍看護擦出火花，多次有外遇行為。

至於2人分居一事，則是因為她無法忍受吳男動不動就把她當成出氣包打罵，害她因此手臂受傷，擔心吳男恐再次有暴力行為，才會搬到大兒子家中。

台北地院審理後也查出，吳男指控老婆在他住院期間，拒絕探視、關心他等情事，事實是吳男因病入院後，吳男的妹妹第一時間緊急通知吳妻，吳妻接獲通知後也立即前往探視，難認2人以如同陌生人般疏離，並無夫妻間相互扶持照顧支情感，且2人目前儘管分居，但仍可透過子女相互聯繫，而吳妻亦有維持婚姻之意願，2人的婚姻問題尚非無法透過婚姻諮商或其他輔導建議改善或化解，因此駁回吳男離婚之訴求，判其敗訴。