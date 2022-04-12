戰機繞飛北市信義區！民眾一早嚇醒「以為阿共打來」　國軍回應了

▲台北今天清晨接連有戰機臨空。圖為F-16戰機。（資料圖／記者季相儒攝）

文／中央社

台北盆地上空今天清晨傳來轟隆隆戰機發動機吼聲，引起不少早起民眾注意，網路社群也議論紛紛。軍方說明，國軍「聯翔操演」清晨以無預警方式派遣F-16、IDF、AH-64E等型機扮假想敵演練，強化對重要目標防護戰力。

中共機艦頻對台文攻武嚇，除了侵擾台灣西南防空識別區、深入台灣東南方空域外，更頻以假訊息對台認知作戰，已影響區域和平穩定，國軍除透過對美軍購、自行國造武器外，也提升訓練強度應對潛在威脅。

正值中共頻繁擾台及俄烏戰爭緊繃之際，不少北部地區民眾清晨聽聞戰機轟隆隆發動機吼聲迴盪在台北盆地上空，臉書《信義區兩三事》也議論紛紛，「一大早怎麼有戰機開過來啊？俄羅斯戰機開過來了嗎？」「難道是共機又大舉擾台？」關切究竟是什麼原因。

軍方人士向中央社記者證實，國軍今天清晨5時至上午8時展開「聯翔操演」。為模擬共軍襲台，清晨派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、F-16戰隼戰鬥機、以及IDF經國號戰鬥機，以無預警方式飛越台北市週邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應；為了避免干擾民用飛航作業，特別選定在清晨執行操演。

他指出，統合三軍共同執行的「聯翔操演」是全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視並強化國軍重要目標防護戰力。