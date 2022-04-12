「瓢蟲戰隊」5男專性侵應召妹　惡行曝光

▲「瓢蟲戰隊」打劫外籍賣淫女，卻被警察發現竟是同行打擊異己；圖為應召女示意圖。

圖文／鏡週刊

新竹市去年發生5惡狼組「瓢蟲戰隊」，專門性侵、洗劫逃逸賣淫的應召女，而且惡狼膽敢報案，謊稱應召女偷錢，然後大大方方離開派出所。原來，主嫌沈男為了「剷除異己」，找了同行旗下生意特別好的逃逸女移工，再由手下充當嫖客，然後謊報小姐偷錢，但他控制不了透過友人找來的「瓢蟲」們，下場的惡狼竟性侵、搶劫被害女子，其中4男日前均被新竹地院法官判處重判。

新竹市警察局長郭士傑說，強盜、性侵逃逸女移工之後，還主動報案？這惡狼的膽子會不會太大？警方難道沒有失職？該判決出爐，郭士傑主動瞭解狀況，才知道這主嫌沈男太過刁鑽，利用法律漏洞，幸好刑大副大隊長蘇皇吉察覺有異，主動蒐集類似報案紀錄，查出沈男身份，所以當他們重施故技，立刻漏夜搜捕同黨，一網打盡。

蘇皇吉透露，之所以這些惡狼，性侵劫財後斗膽報案，假扮是被小姐偷錢的被害人，還能得逞，係因為竊盜並非現行犯，若主動報案，警察只會要他留下資料就可以走人，至於嫖妓部分，雖然娼嫖偕罰，但不處罰未遂犯，也不會被移送、裁罰，而被害人語言不通，一被抓就先移送移民署專勤隊，其被控竊案的部分，則函送地檢署，日後再借提偵訊，他們就是看準了這些糾紛都不會有人被隨案移送，才斗膽扮演被偷錢的嫖客。

▼蘇皇吉（圖）察覺一連串謊報被應召女偷錢的案子「很奇怪」，終於破獲專門性侵強盜外籍賣淫女的「瓢蟲戰隊」，日前四名惡狼被新竹地院判處重刑，主嫌另案審理。

當發生第三起的時候，蘇皇吉察覺有異，主動要派出所呈報類似案件，經過濾、分析通聯紀錄，調閱路口監視器，發現接送嫖客的，都是固定車輛，而且叫雞的都是沈男，因為，只有他才知道同行哪幾個小姐搶了他的生意。

蘇皇吉說，沈男在新竹市開了一間「個人工作室」，本身也有「機房」，在情色論壇貼廣告、與情色LINE群組聯繫、調派小姐到新竹縣市各汽車旅館賣淫，所以他能夠掌握哪一家應召站、哪個「個工」有姿色出眾、生意特別好的逃逸外勞。

而沈男一開始，透過黃姓同夥組織「瓢蟲戰隊」，承諾每充當一次嫖客，給6,000元，當時還沒有想到要強盜、性侵，指示手下強拍裸照，也只是為了讓被害人心生恐懼，不敢報案。但一開始就失控！他透過友人輾轉介紹的任男、楊男，見色起意，見財行搶，其中兩人犯行最嚴重，分別被依強盜強制性交罪判處15、16年徒刑。

最後一次，又來報案了！這次不是說偷錢，而是宣稱買春遇到逃逸女移工是防疫破口，當時警方已經鎖定這夥人，也從移民署專勤隊借提被害人，瞭解惡狼們一連串的犯行，這時蘇皇吉命派出所控制住任男，一面根據手上的線報，漏夜拘提、搜索，不但破獲了主嫌沈男（另案審理）的應召站與機房，更將「瓢蟲戰隊」5隻惡狼一網打盡，蘇皇吉說，至少有5名外籍女移工受害，有人被打斷鼻梁骨、有人被打得腦震盪，多數都被洗劫財物，若不及早抓住這些「瓢蟲」，不知有多少逃逸女移工受害。

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