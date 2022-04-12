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淡江女宿變自主管理室　女大生被逼搬走：看學校如何增加確診率

▲▼淡江大學全校消毒 。（圖／淡江大學提供）

▲淡江大學先前進行消毒。（圖／淡江大學提供）

記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，新北市昨（11）日新增145例，目前有超過1萬2000人在進行居家隔離，淡江大學一名女學生指出，學校要求住宿生搬離原本住的房間，來讓需進行自主管理的人使用，引起學生公憤。

「看學校如何增加確診率」，該名女大生昨日在Dcard發文指出，住宿輔導組通知將徵用宿舍某幾層樓做為「觀察寢室/自主健康管理」，原本住在該床位的學生需在13日開始陸續搬入其他館的空床位。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女學生發文。（圖／翻攝自Dcard）

「不遠距就算了還要讓自主管理的搬進來，會需要自主管理不就是因為被匡列後嗎，是要我們住宿舍的再搬出去住是不是」，原PO氣憤表示，臨時要搬出去的感覺很差，「一層樓還不止一個房間是這樣，確診一個沒辦法全校遠距，所以現在是要增加確診人數，然後再逼迫全校遠距是嗎？」

文章曝光後，引起不少淡江學生不滿，紛紛留言表示，「剛剛看到被貼也傻眼，學校到底在幹嘛」、「我們住宿生權益到底在哪裡」、「憑什麼說要我們搬走就得搬，而且完全沒問過同學的意願欸」、「超扯剛經過別房貼這個我超問號」、「自主健康管理為什麼會在學校宿舍啊，是當宿舍是防疫旅館嗎？啊如果有人陰轉陽，不就全宿舍的人一起匡列」、「太藐視學權了吧，拒絕到底啦不要讓校方繼續這樣無視我們了」。

▼學生留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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