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19歲外甥被收留竟搞上舅媽！威脅分手就殺人　舅舅6槍轟頭斃了他

▲▼ 。（圖／Boston 25 News）

▲王聰到美國投靠舅舅，竟搞上舅媽。（圖／Boston 25 News）

記者崔子柔／綜合報導

44歲的薛成海（Chenghai Xue）讓外甥王聰（Cong Wang）隨他到美國發展，沒想到妻子竟和王聰展開不倫戀，事件曝光後，王聰還威脅若分手要殺人或自殺，最後薛成海朝王聰頭部開了6槍致死，目前已被警方逮捕、不得保釋。

根據《Boston 25 News》報導，薛成海在哈佛大學取得博士學位後，留在美國發展，王聰也由他安排到美國東北大學留學攻讀電腦專業，薛成海2018年因工作回到中國，當時19歲的王聰竟趁機和舅媽展開不倫戀。

薛成海在2020年才發現真相，事後就和妻子離婚，不過2人仍同住。王聰一聽舅媽提出分手，竟威脅「我要殺了妳家人，殺不了我就去自殺，妳已經毀了我的未來」，「我現在一點尊嚴都沒有，就是行屍走肉！」

薛成海曾以王聰對他施暴、在他家附近徘徊為由向法院提出禁令，4/7到法院申請延長時指出，王聰要他幫忙找美國女人結婚，目的是取得綠卡，但他拒絕協助，2人關係再度惡化，不過這次禁令未獲准，薛成海氣得一出法院就開車撞向王聰，並下車朝他頭部開了5、6槍，王聰當場死亡。

薛成海已被警方逮捕，並不得保釋。檢查官萊恩（Marian Ryan）指出，薛成海擁有持槍證，但仍不確定犯罪動機是否和聲請禁令延長失敗有關，薛成海的刑事律師米利根（Leonard Milligan）則聲明表示，目前不該對事件進行任何猜測，必須進行調查才能了解確切原因。

薛成海是美國2間企業的股東，也在中國一家基因科技公司擔任法人代表和執行董事，替他聲請禁令的律師提到，薛成海在求學期間一直是學霸，和前妻生了2個孩子，對孩子們相當疼愛。

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