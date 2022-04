俄軍恐對馬力波使用磷彈　下一步可能在這國挑釁「控烏侵略」

▲烏俄戰火迄今未歇。圖為俄羅斯軍隊。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯軍隊準備針對烏克蘭東部發動大規模進攻。英國國防部11日警告,俄軍可能在東南部港口城市馬力波使用磷彈。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示,俄方可能在摩爾多瓦東部、與烏克蘭接壤的聶斯特河東岸(Transnistria)採取挑釁行動,目的在指責烏克蘭對鄰國的侵略。

衛報引述英國國防部最新的烏克蘭情資報告指出,俄羅斯過去曾在頓內茨克地區使用磷彈,但隨著馬力波(Mariupol)爭奪戰加劇,俄軍在馬力波使用磷彈的可能性增加。

