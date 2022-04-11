俄軍恐對馬力波使用磷彈　下一步可能在這國挑釁「控烏侵略」

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俄軍恐對馬力波使用磷彈　下一步可能在摩爾多瓦挑釁「控烏侵略」

▲▼俄羅斯軍隊。（圖／路透）

▲烏俄戰火迄今未歇。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊準備針對烏克蘭東部發動大規模進攻。英國國防部11日警告，俄軍可能在東南部港口城市馬力波使用磷彈。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄方可能在摩爾多瓦東部、與烏克蘭接壤的聶斯特河東岸（Transnistria）採取挑釁行動，目的在指責烏克蘭對鄰國的侵略。

衛報引述英國國防部最新的烏克蘭情資報告指出，俄羅斯過去曾在頓內茨克地區使用磷彈，但隨著馬力波（Mariupol）爭奪戰加劇，俄軍在馬力波使用磷彈的可能性增加。

報告也說，俄國仍持續炮轟烏克蘭東部頓內茨克及盧甘斯克地區，而烏軍已數度擊退俄軍，摧毀多量俄羅斯坦克、戰車及火炮裝置。

另方面，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄羅斯可能會繼續鎖定交通基礎設施發動襲擊，擾亂貨物供應。此外，俄軍也可能在摩爾多瓦東部、與烏克蘭接壤的聶斯特河東岸（Transnistria）採取挑釁行動，目的在指責烏克蘭對鄰國的侵略。

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