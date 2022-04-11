LIVE／輕症在家居隔取藥方式將出爐　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

本土病例連續2天飆破400例，指揮中心公布輕症在宅指引，由新北市優先試辦，上午指揮中心將討論送藥機制，結果如何，將由指揮官陳時中於記者會中說明。

陳時中昨表示，國內儲備有7200份口服藥、1600份重症使用的瑞德西韋，以目前染疫人數與需要用人數屬於充裕，但藥物準備也是有必要，「這兩天我們大概就有好消息」，確定到貨會向大眾報告。

根據指揮中心公布藥物採購規劃，全台尚有1萬6000人份的瑞德西韋，輝瑞的Paxlovid、默沙東的Molnupiravir合計則有7500人份；簡報也提到，輝瑞與默沙東分別還有將到貨1.5萬人份與2千人份。而陳時中日前也提到，正在進行大規模採購計畫，輝瑞口服藥預計新購10萬人份以上。

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因應確診人數飆升，匡列疫調恐難及Omicron傳播速度，指揮中心也將推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，要求公務員優先下載，也規劃未來參加演唱會者須先出示APP方可入場。不過，目前APP下載量僅600多萬人，與陳時中喊出的1200萬人尚有不小落差，該如何在短時間內衝高下載量？指揮中心是否已有規劃？下午記者會有望一併說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

