台南年輕人跟老人「收夜市保護費」　被拒絕當場翻桌扭打

記者趙蔡州／綜合報導
一名網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一支非常誇張的影片，內容是一位黑衣年輕人疑似在收保護費，結果老人家不肯給，氣得年輕人直接掀桌子砸店，雙方爆發激烈的肢體衝突，整個過程全被網友拍下。對此，台南警察局下營分駐所所長表示，全案已將嫌疑人依法送辦，絕不容許暴力事件滋擾。
影片可以看見，一名黑衣年輕人在夜市與一位老商販發生糾紛，下一秒年輕人突然把桌子掀翻，老商販見狀情緒激動，試圖拿起器具要反擊，雙方進而扭打在一起，其他人見狀立刻上前勸阻、拉開兩人。
原PO說，他10日晚間在台南下營逛夜市，看到這位年輕人在欺負一位老人家，「聽是要跟老人家收什麼夜市保護費，警察是沒有在維護治安的嗎？」
▲台南黑衣男跟老人家收錢，談不攏當場翻桌。（圖／翻攝自我是下營人）
其他網友看了紛紛表示，「好手好腳的欺負一位老人家，真的是夠差」，「生意本來就不好做了，還遇到這種的，真的太過分了」、「什麼年代了還收保護費」、「看了好難過，對一個老人家動手動腳」。
對此，台南警察局下營分駐所所長也現身回覆，表示全案已將嫌疑人依法送辦，有任何暴力犯罪一定嚴辦到底。
此外，一名自稱下營夜市自治管理會負責人的網友解釋，本會今年1月由下營商圈輔導下成立，目前正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日起收營運所需費用，影片為該商販拒繳交而造成糾紛，並非原PO所說「收取保護費及欺負老人」，事發後已立即下營分駐所到案說明，全案交由司法處理。
剛剛在下營逛夜市看到這個年輕人在欺負一個老人家聽說是要跟老人家收什麼夜市保護費警察是多沒在維護治安的嗎由向大花發佈於 2022年4月10日 星期日
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