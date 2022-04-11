台南年輕人跟老人「收夜市保護費」　被拒絕當場翻桌扭打

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」轉貼一支非常誇張的影片，內容是一位黑衣年輕人疑似在收保護費，結果老人家不肯給，氣得年輕人直接掀桌子砸店，雙方爆發激烈的肢體衝突，整個過程全被網友拍下。對此，台南警察局下營分駐所所長表示，全案已將嫌疑人依法送辦，絕不容許暴力事件滋擾。

影片可以看見，一名黑衣年輕人在夜市與一位老商販發生糾紛，下一秒年輕人突然把桌子掀翻，老商販見狀情緒激動，試圖拿起器具要反擊，雙方進而扭打在一起，其他人見狀立刻上前勸阻、拉開兩人。

原PO說，他10日晚間在台南下營逛夜市，看到這位年輕人在欺負一位老人家，「聽是要跟老人家收什麼夜市保護費，警察是沒有在維護治安的嗎？」

▲台南黑衣男跟老人家收錢，談不攏當場翻桌。（圖／翻攝自我是下營人）

其他網友看了紛紛表示，「好手好腳的欺負一位老人家，真的是夠差」，「生意本來就不好做了，還遇到這種的，真的太過分了」、「什麼年代了還收保護費」、「看了好難過，對一個老人家動手動腳」。

對此，台南警察局下營分駐所所長也現身回覆，表示全案已將嫌疑人依法送辦，有任何暴力犯罪一定嚴辦到底。

此外，一名自稱下營夜市自治管理會負責人的網友解釋，本會今年1月由下營商圈輔導下成立，目前正在籌備申請夜市許可執照中，已向各會員報告於今年4月10日起收營運所需費用，影片為該商販拒繳交而造成糾紛，並非原PO所說「收取保護費及欺負老人」，事發後已立即下營分駐所到案說明，全案交由司法處理。