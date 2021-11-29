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社會 社會焦點 保障人權

獨／超商咖啡機保修商遭唬弄　5年白付210萬！他拒吐還嗆背景硬

▲▼施姓男子自稱我叔叔施明德，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲施男自稱「我叔叔施明德」，要求連鎖超商咖啡機保修商給月收入20%當保護費 。（圖／投訴人提供）

記者陳以昇／台北報導

台北市內湖區一名販賣餐飲設備的業務，前後向2名公司配合的咖啡機設備保修商，索取每個月所得20％的傭金，宣稱公司規定要打點廠商工程部主管，其中1人5年多來共給了210萬元，後來發現其他保修商並沒有付「保護費」，氣的向他索討，他竟威脅「我叔叔是施明德，別怪我無情」，餐飲公司更推說這名業務已離職，是他個人行為，與公司無關。

▼施男以打點連鎖超商設備部經理為由，要求咖啡機保修商給月收入20%當保護費 。（圖／投訴人提供）

▲▼施姓男子自稱我叔叔施明德，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這名施姓業務曾任職於台北市內湖區匯格公司，主要負責餐飲設備銷售，由於這家公司販賣咖啡機給知名連鎖便利商店全台3000多間門市，後續咖啡機的保養維修都必須由匯格公司的保修商承攬；施男在2015年12月間，介紹一名陳姓男子加入保修商行列，負責大桃園地區該連鎖超商咖啡機維修保養。

▼陳姓保修商把月營業額總數貼給施男，再抽取20%費用 。（圖／投訴人提供）

▲▼施姓男子自稱我叔叔施明德，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓保修商在加入時被施男告知，由於需要打點便利商店設備工程部長官，以及匯格公司設備主任，公司規定每個保修商都要繳交每個月營業所得的20%當作傭金，這樣比較不會被刁難，可以保工作順遂，陳男不疑有他，以為這是入行潛規則，於是每個月將營業所得截圖給他，再匯款給施男20%，持續到2021年7月，共匯款210多萬元。

▼施姓男子被戳破謊言，傳訊威脅陳男 。（圖／投訴人提供）

▲▼施姓男子自稱我叔叔施明德，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓保修商工作期間，突然被施男告知需要再找新的保修商加入，2020年3月，陳男找來友人小蔡加入，也轉告必須繳交20%所得；小蔡自5月開始繳交至2021年7月，共給了27萬多元；在一次偶然機會，小蔡與其他保修商聊天時，談到這筆「保護費」，其他人都說公司從沒有抽傭，他驚覺事有蹊蹺，趕緊聯繫陳男，要討回辛苦的血汗錢。

施男見東窗事發隨即翻臉，還嗆說「我叔叔施明德，如果想弄我別怪我無情！」，2人束手無策決定向匯格公司舉報，經過公司3個月居中協調，輾轉傳訊息給小蔡道歉，並返還27萬元。但陳男的210萬元卻石沉大海，他投訴《東森新媒體ETtoday》表示，「施先生承認無理剝削，才會還給小蔡，而我卻要不回5年多來辛苦工作的血汗錢。」

▼施姓男子向蔡姓保修商道歉，並返還27萬匯款 。（圖／投訴人提供）

▲▼施姓男子自稱我叔叔施明德，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

匯格公司表示，施男告訴他，與陳男之間有口頭契約，這20%的抽傭是做為「顧問」的費用，與小蔡狀況並不相同，再者施男在2019年就離開公司，無法干涉2人私下契約。截至目前為止，施姓男子未接電話；陳男認為公司根本是推託之詞，「保護費」是在他任職期間收受的，更是打著「公司規定」名號，明顯未善盡督導責任，為了自己的權益，陳男將對公司及施男提告。

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