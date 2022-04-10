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8歲童狂咳2個月！母燒4.5萬醫藥費崩潰　最後卻被8元口服藥治好

▲咳嗽糖漿,糖漿,感冒藥,藥。（圖／翻攝自pixabay）

▲8歲男童狂咳2個月，最後被8.5元的藥品治好。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

家中若有孩子生病，家長總會感到心急如焚。浙江杭州8歲男童川川（化名）2個月前突然開始咳嗽，經過多次治療，花費了上萬元（人民幣，約新台幣4萬5,407元）都沒有治好，讓媽媽相當焦急，沒想到最後使用了1.88元（約新台幣8.5元）的藥品，卻成功治癒了。

綜合陸媒報導，川川2個多月前出現咳嗽的症狀，吃藥以後病情反覆，甚至還會加重，劉姓母親為此感到十分焦急，帶著孩子到許多間醫院求醫，光是醫藥費就花了上萬元（約新台幣4萬5,407元），狀況仍沒有好轉。

▼8歲童狂咳2個月，母親帶孩子去各大醫院就診，花了許多醫藥費，仍沒有起色。（圖／翻攝微博）

▲▼8歲童狂咳2個月。（圖／翻攝微博）

後來劉母帶著川川前往杭州兒童醫院接受治療，沒想到只用了1.88元（約新台幣8.5元）的口服液，症狀就開始好轉，甚至還痊癒。

對此，杭州兒童醫院感染科主任趙仕勇說明，川川罹患的症狀，是非典型百日咳，對川川抽血進行抗體檢測，再用口服液加霧化治療，2天後症狀明顯改善、4天後好得差不多了。趙仕勇也說，雖然這款口服液價格低廉，但對患者有用，就是最好的結果。

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