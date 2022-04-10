澤倫斯基接受《美聯社》專訪　不會放棄和平談判

▲澤倫斯基接受《美聯社》專訪時重申，不會放棄尋求與俄羅斯和談的機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）9日接受《美聯社》專訪表示，儘管俄羅斯對平民的暴行震驚全球，但他仍然不放棄尋求和平，「如果有機會的話，我們不想失去透過外交途徑解決衝突的機會。」同日，他在公開談話中提到，俄羅斯的侵略預計不會只侷限於烏克蘭，整個歐洲計畫都是俄國的目標。

在烏東火車站發生至少52人死亡的飛彈襲擊的一天後，澤倫斯基在基輔總統府接受《美聯社》專訪時提到，「我們必須戰鬥，但是要為生命而戰，而不是在一無所有、賠上所有人命的時候，才為了塵土而戰。這就是為何停止這場戰爭如此重要。」近日，從烏克蘭北部撤出的俄軍正在重新集結，預計將加強戰力奪取包含被圍港市馬力波（Mariupol）在內的烏東地區。

▲澤倫斯基呼籲國際加強軍援烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基表示，馬力波的守軍正在牽制著敵軍一大部分的軍力，目前而言，控制馬力波的戰鬥就是「戰爭核心」，一旦被攻陷就會處於弱勢地位。他提到，雖然經歷超過6周以來的殘酷戰爭，但他仍相信烏克蘭人民會接受和平，「沒有人願意和折磨這個國家的人談判，這是可以理解的。作為一個男人和父親，我非常理解這點，但若有機會的話，我們不想失去透過外交途徑解決衝突的機會。」

當被問到從美國和其他西方國家獲得的軍援是否足以讓烏克蘭扭轉戰勢時，澤倫斯基表現出明顯的無奈和沮喪。他坦言，「還不夠。」隨即以英語再次強調，「當然，（軍援）還不夠。」呼籲各國加強軍援的同時，他也透露，來自歐洲國家的援助有所增加，美國運送武器的速度也正在變快。

同日，澤倫斯基向人民發表談話時表示，俄羅斯的侵略不會打算只侷限在烏克蘭，整個歐洲計畫都是俄羅斯的目標，這也是為什麼支持烏克蘭的和平，不僅是出於所有民主國家、所有歐洲軍力的道德責任，「事實上，這是每個文明國家的防禦戰略。」

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