吃蛋糕當場舌噴血　內藏「三顆用過假牙」網友直呼好噁心！　

▲ 廈門網友投訴，吃蛋糕吃到三顆假牙 。（圖／翻攝搜狐）

記者任以芳／綜合報導

吃蛋糕竟然吃到假牙，超級驚悚事情發生在大陸廈門。綜合陸媒報導指出，廈門一名陳小姐在倉儲量販店山姆線上訂購瑞士捲，事後分送給親走，沒想到舅舅吃到三顆假牙，還嗑壞自己牙。消息曝光後，不少網友看到照片直呼，「太噁心了！」更可怕的是，該商品還在架上繼續販售。

根據陳小姐網上分享消息指出，自己於6日在山姆線上購物平台下單，當時買了價值68元瑞士捲（約折合台幣280元），收到當天她分給四家親友。結果，陳小姐舅舅隔天早上一口咬下去就流血了，拿出來一看是連一起的三顆假牙。

陳小姐內文強調，「真的很噁心！尤其是疫情期間。舅舅的牙齒也碎了一點，舌頭被其中一顆很尖銳的牙扎流血了…舅舅沒有假牙，現在自己的牙齒也碎了一半！」

▲網友直呼， 吃蛋糕有假牙，太噁心 。（圖／翻攝搜狐）

除了文字敘述，陳小姐配上好幾張照片，圖片顯示這顆假牙很像是疑似脫落下來，上面沾黏蛋糕殘渣。許多網友看到後直呼，「太噁心了！快吐了！」、「假牙怎麼會包在蛋糕裡？」事後，陳小姐的舅舅馬上去醫院止血，牙醫表示植牙費用需要7500到1萬元人民幣。

陳小姐也打電話到大陸工商局投訴，經過官方介入調解。山姆前台副總說，「不可能有這種情況，他們都是佩戴口罩，連手錶都帶不進去。」與此事本公司無關，基於會員服務支付1000元賠償金。

陳小姐十分氣憤表示，「我們的要求也沒有很過分，只是說需要他們負責這個費用加上精神損失費賠償，結果他們推得一乾二淨，說不可能出現這種事情，那我們消費者活該倒霉遇到這事嗎？」

據了解，山姆會員商店是世界500強企業沃爾瑪旗下的高端會員制，在廈門用有不少會員。事情發生後，讓網友覺得扯的是，目前該商品仍然在銷售，山姆把這起事件當成單一個案，難保不會有人再吃出奇怪東西。

▼ 該商品繼續銷售。（圖／翻攝搜狐）