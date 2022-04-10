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蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

▲蘋果預計將推出35W雙Type-C充電頭。（圖／取自9to5mac）

▲蘋果預計將推出 35W 雙口 USB-C 充電器。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5Mac報導，蘋果可能即將推出的雙口 35W USB-C 充電器，相關的文件突然出現在蘋果網站上，不過不久後就被撤下，但其中明確提到了未發布的充電器，但這似乎只是其中之一。

天風國際證券分析師郭明錤此前表示，蘋果可能會在今年某個時候推出下一代氮化鎵充電器，最高支持30W 快充，並且採用全新的外形。在 35W 充電器被曝光後，郭明錤也表示，這款充電器「已接近量產」，預計今年出貨量可達 200 到 300 萬。雖然發佈時間目前還沒有明確消息，但預計將會在年底前推出。

蘋果目前沒有推出過雙USB-C 接口的充電器，因此這可能是蘋果正在開發的產品。35W 可為各種蘋果設備充電或供電，從MacBook Air 到 iPad、iPhone、Apple Watch、HomePod。對於iPhone 和iPad，也足以支持快充。

報導中也提到，該充電器將支持以下模式，5VDC / 3A 或9VDC / 3A 或15VDC / 2.33A 或20VDC / 1.75A，將提供最高35W 的總充電功率。

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