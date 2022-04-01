士林亮點+1！北藝中心VERSE baR試營運　結合餐飲閱讀重現書報攤

▲北藝中心VERSE baR開張，打造結合餐飲與閱讀的混種文化空間。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

士林亮點再加一！臺北表演藝術中心在上月試營運後，其中位於1樓空間的VERSE baR也在今（1）日起試營運，以歐美常見的「書報攤」形式，打造一個非典型飲食吧台，提供咖啡、小酒及特別研發的輕食、雜誌，未來也會與2樓的青鳥書店串連，是結合餐飲與閱讀的全新混種文化空間。

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▲以歐美常見的「書報攤」形式，打造一個非典型飲食吧台，提供咖啡、小酒及特別研發的輕食、雜誌。（圖／記者林育綾攝）

「VERSE baR」是《VERSE》從雜誌轉身而成的品牌概念店，創辦人張鐵志提到，自己以往在紐約時就經常到書報攤買雜誌，它們也會賣簡單的飲料；如今書報攤逐漸從街頭消失，但曾經受惠於它，因此近年在思考關於雜誌的流通、開設實體店的可能性時，就想過能否以書報攤的形式來呈現。

書報攤具有「街頭感」，恰好北藝中心建築團隊在設計時，就試圖讓1樓空間具有「穿透性」，能與鄰近的士林夜市對話，因此VERSE baR 旁邊有一扇門，將來也會開啟，呼應設計師對空間的想法。

▲▼北藝中心VERSE baR開張！打造結合餐飲與閱讀的混種文化空間。（圖／記者林育綾攝）

宛如雜誌的概念實體化，這間店也以編輯的手法來呈現，目前販售的飲品和輕食結合許多品牌，包括Fika Fika的咖啡、京盛宇的茶、法朋的蛋糕甜點，而架上除了賣雜誌還有林聰明拌麵、物外設計的筆等等，是《VERSE》長期採集台灣故事，意圖呈現的生命力。

未來在北藝中心的2樓也會開設「青鳥書店」，從VERSE baR旁的手扶梯就能直達，兩空間相互串連，從1樓的一杯咖啡開始走上書店，展開深入閱讀文化的旅程，呼應北藝中心以表演藝術面向世界的企圖。書店將來會舉辦講座論壇，書本主題囊括表演藝術，更邀請北藝中心執行長王孟超、董事長劉若瑀一起為讀者選書。

VERSE baR

試營運 營業時間：週二~週日12:00-21:00（20:30最後點餐時間）

地點：臺北表演藝術中心1樓

地址：111台北市士林區劍潭路1號